ЄС продовжить санкції щодо інвестицій в окупований Крим, – ЗМІ
Посли Євросоюзу 10 червня продовжать санкції щодо анексованого Росією Криму. Зокрема, мовиться про заборону країнам-членам ЄС інвестувати в окупований півострів.
Санкції щодо Криму діють з 2014 року
Санкції, дію яких продовжать 10 червня, запровадили ще у 2014 році. Про плани ЄС продовжити санкції повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк у твіттері.
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Посли ЄС в середу (10 червня – 24 канал) дадуть "зелене світло" на продовження заборони ЄС інвестувати в Крим ще на рік,
– написав Юзвяк.
У чому полягають санкції:
- заборона на ввезення товарів з Криму, якщо вони не мають українських сертифікатів;
- заборону заходити до Криму круїзним суднам, які плавають під прапорами країн-членів ЄС або підконтрольні державі-члену об'єднання;
- заборону на купівлю компаніями з ЄС майна і підприємств на окупованій території;
- товари та технології для секторів транспорту, телекомунікацій і енергетики не можна постачати кримським компаніям або іншим покупцям для використання на півострові.
Зверніть увагу! Термін дії чинних санкцій Євросоюзу щодо Криму закінчується 23 червня 2020 року. Затвердити продовження дії заборони на інвестиції в Крим мають на засіданні Ради ЄС.