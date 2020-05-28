Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступає за те, щоб зберегти санкції проти Російської Федерації аж до того часу, поки країна не почне дотримуватися Мінських домовленостей.

Однак Меркель додає, що Євросоюзу та Росії потрібні нові імпульси для діалогу. Про це Меркель заявила на форумі, організованому Фондом Конрада Аденауера, передає "РБК-Україна".

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"Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам", – заявила Меркель.

За її словами, порушення фундаментальних правил міжнародного права необхідно називати своїми іменами. Відтак санкції проти Росії будуть зберігатися до тих пір, поки не буде вирішено ситуацію з військовим конфліктом на Донбасі.

Скандал в Німеччині через санкції щодо Росії

Нещодавно Німеччині розгорівся скандал навколо санкцій щодо Росії. Колишній канцлер країни, а тепер близький друг Путіна та глава ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер виступив із заявою, що санкції проти Росії треба зняти. Він їх назвав "безглуздими" і заявив, що Росія ніколи не поверне Крим.

У відповідь на це посол України в Німеччині заявив, що слова Шредера є нічим іншим, як "криком відчаю". І запропонував йому парі – що Крим повернеться до України ше за життя німецького політика.