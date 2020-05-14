"Посіпака" Путіна у Берліні: які причини і наслідки поїздки Козака

Заступник керівника адміністрації Путіна Дмитро Козак провів у Берліні переговори щодо Донбасу. Чому російський чиновник, що знаходиться під санкціями, здійснив візит до Німеччини і які наслідки перемовин.

Німеччина прагне прогресу мінських угод

На думку експертів, які дали коментарі 24 каналу, учасники нормандського формату – Німеччина і Франція ще з 2019 року завзято проштовхували ідею мирних переговорів по Донбасу, найшвидшого виходу на певні рішення. Як зауважує представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк, – щоб Берлін і Париж могли вести переговори з Росією про тіснішу економічну співпрацю.

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Меркель і Макрон зацікавлені, щоб мінські угоди і повернення миру на Донбас вийшли найближчим часом на якийсь конструктив. Бо мінський процес знов заблокований, крім питання обміну полоненими. В інших питаннях мінських домовленостей прогресу немає,

– зауважує Тарас Семенюк.

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Тому, вважає експерт, завдання Росії і візиту Козака до Берліну – нав’язати свій порядок денний. Щоб потім представити це публічно, як ніби небажання України виконувати заздалегідь погоджений план.

Візит Козака до Берліну не здивував. Росія йде напролом і намагається перехопити ініціативу в питанні мінських угод, аби показати, що Україна гальмує процес. Такі сепаратні візити свідчать, що Москва може схиляти на свій бік основних учасників нормандського формату. І потім єдиним фронтом тиснути на Київ,

– наголошує Семенюк.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Директор Інституту світової політики Євген Магда зазначає: Німеччина і Франція майже шість років несуть тягар участі в норманському форматі. Але кинути переговори не можуть, бо розпишуться у власній неспроможності.

Берлін і Париж хочуть досягнути певних рішень по Донбасу. Нормалізація економічних відносин Німеччини і Франції з Росією можлива лише після якогось прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі,

– говорить Євген Магда.

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Хто такий Дмитро Козак і про що він говорив у Берліні

Дмитро Козак нещодавно був призначений куратором "українського напрямку" політики Кремля замість колишнього радника Путіна Владислава Суркова.

У 2014 році Козак включений до санкційного списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС.

В ефірі пропагандистського російського телеканалу "Россия 24" Дмитро Козак заявив, що в Берліні мав переговори з помічником Ангели Меркель. Говорили начебто про врегулювання конфлікту на Донбасі.

Козак переконував, що йому вдалося домовитися з Берліном про подальші дії, які вимагають взаємодії з представниками Донбасу і з представниками України у нормандському форматі.

У пресслужбі уряду Німеччини у відповідь на запит журналістів зазначили, що в Євросоюзі стосовно випадків заборони на в'їзд існують певні винятки й процедури. Виняток становлять, наприклад, переговори про розв'язання конфлікту на Сході України.



Чому Берлін погодився на візит Козака, який знаходиться під санкціями? / Фото Getty

Які наслідки візиту Козака до Берліну

За словами Євгена Магди, Кремль своїми діями ініціює просування принципу: "Україну можна обговорювати без України". Тому візит Козака в Берлін, – тривожний сигнал для Києва.

Попри бадьорі заяви Козака сумнівно, що Росія отримала в Берліні карт-бланш на залучення представників окупаційних адміністрацій ОРДЛО до переговорів,

– вважає Магда.

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На думку міжнародника, Україні необхідно активізувати свою позицію. Зокрема, МЗС треба заявити, що ініціатива пошуку рішень розв’язання конфлікту на Донбасі без участі України заздалегідь програшна і приречена на провал.

Тарас Семенюк відзначає: Берлін переслідує власні інтереси. Україні також треба змінити підходи до зовнішньої політики і переслідувати власні політичні та економічні. Інтереси.



Як президенту Зеленському протистояти Росії? / Фото ОПУ

Водночас політологи наголошують: санкції проти Росії не скасовуватимуть.

Німеччина і Меркель зокрема – головний координатор санкцій проти Росії. Канцлериня ФРН просто так не скасує антиросійські санкції,

– наголошує Євген Магда.

У свою чергу Семенюк додає: антиросійські санкції не пом’якшать, поки не буде помітного прогресу по мінським домовленостям. Та не виключено, що через пандемію коронавірусу в Європі можуть переглянути санкційну політику щодо Росії, оскільки всім треба буде відновлювати економіку.