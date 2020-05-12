Німеччина має "залізну критичну волю" провести нормандську зустріч у Берліні, – посол

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії не відбулася вчасно через спалах коронавірусу у світі. Наразі нічого невідомо про дату наступної "нормандії", але Німеччина наполягає, що лідери мають зустрітися у Берліні.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю "Радіо Свобода" наголосив, що зараз найважливіше, аби Росія виконала усі зобов’язання, які Володимир Путін взяв на себе у Парижі.

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Посол додав, що ще є багато над чим працювати, тож поки неможливо спрогнозувати часові параметри.

Але ми маємо залізну критичну волю і готовність офіційного Берліна провести цей наступний саміт, як тільки ми відчуємо, що ми можемо говорити про відчутний прогрес у виконанні домовленостей,

– наголосив Мельник.

Дипломат зауважив, що глава МЗС України Дмитро Кулеба завдяки "довірливим контактам" із німецьким колегою Гайко Маасом зміг відновити переговори у форматі "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС.

Переговори глав МЗС відбулися 30 квітня. Вони обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими. Все про переговори – читайте за посиланням.

Андрій Мельник пригадав, що останні такі переговори відбулися майже 2 роки тому, тож тепер нормандський формат працює на 2 треках:

на рівні міністрів – з одного блоку;

на рівні зовнішньополітичних радників лідерів держав – з іншого.

Що відомо про переговори у нормандському форматі?Зустріч нормандської четвірки була 9 грудня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Однак переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу.



Домовленості "нормандської четвірки" у грудні 2019 / Інфографіка 24 каналу