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У Германии есть "железная критическа воля" провести нормандскую встречу в Берлине, – посол

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Прошлая встреча состоялась в декабре 2019 года
Прошлая встреча состоялась в декабре 2019 года / Getty Images

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России не состоялась вовремя из-за вспышки коронавируса в мире. Пока ничего неизвестно о дате следующей "Нормандии", но Германия настаивает, что лидеры должны встретиться в Берлине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода" отметил, что сейчас самое важное, чтобы Россия выполнила все обязательства, которые Владимир Путин взял на себя в Париже.

К теме Пока Меркель еженедельно звонит Зеленскому и Путину, украинцы могут спать спокойно, – посол

Посол добавил, что еще есть много над чем работать, поэтому пока невозможно спрогнозировать временные параметры.

У нас есть железная критическая воля и готовность официального Берлина провести этот следующий саммит, как только мы почувствуем, что мы можем говорить про ощутимый прогресс в выполнении договоренностей,
– отметил Мельник.

Дипломат отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба благодаря "доверительным контактам" с немецким коллегой Гайко Маасом смог возобновить переговоры в формате "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

Переговоры глав МИД состоялись 30 апреля. Они обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными. Все о переговорах – читайте по ссылке.

Андрей Мельник вспомнил, что последние такие переговоры состоялись почти 2 года назад, и теперь нормандский формат работает на 2 треках:

  • на уровне министров – с одной стороны;
  • на уровне внешнеполитических советников глав государств – с другой.

Что известно о переговорах в нормандском формате?Встреча нормандской четверки была 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – а именно в апреле 2020 года. Однако переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса.

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Договоренности "нормандской четверки" в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия МИД Украины Минские договоренности Война на Донбассе Новости России Новости Франции Нормандский формат
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