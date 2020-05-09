Пока Меркель еженедельно звонит Зеленскому и Путину, украинцы могут спать спокойно, – посол
Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что канцлер Ангела Меркель играет решающую роль в сдерживании российской агрессии в Украине. По его словам, пока Меркель занимается вопросом Украины, можно не бояться очередной эскалации от России.
Посередницька роль Німеччини у російсько-українській війні є дуже важливою для українців, заявив Андрій Мельник в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Варто знати Шпигунський скандал в Німеччині: електронну пошту Меркель зламала військова розвідка Росії
Для нас, українців, головне розуміти одну річ. До того часу, поки Меркель особисто буде щотижня, щодватижня телефонувати нашому президенту, дзвонити після цього Путіну, і координувати цей весь мирний процес, я думаю, що українці можуть спати спокійно,
– заявив дипломат.
Як пояснює посол, українці можуть не боятися на чергову ескалацію з боку Росі, оскільки Путін розуміє її ціну. Мовляв, у такому разі Росія за свою агресію змушена буде заплатити непомірно високу ціну.
"Посередницька роль Німеччини і особисто канцлерки продовжується попри усі складнощі процесу. Я вважаю, що це для українців є дуже важливим фактором", – підкреслив Андрій Мельник.
Він зауважив багатовекторність російської пропаганди та заявив, що однієї з її цілей є сіяння розбрату і створення враження того, що Захід зрадить Україну.
Роль Ангели Меркель у російсько-українській війні
Вплив канцлерки Німеччини у миротворчому процесі справді є дуже важливим. Фактично, вона займає ключову роль ще з початку війни та нормандського формату переговорів.
У червні 2014 року відбулася перша така зустріч. На ній були присутні канцлерка Меркель та президенти Петро Порошенко, Володимир Путін і Франсуа Олланд. З цього часу у переговорному процесі залишилися лише Меркель і Путін.
Хоча Росія є важливими бізнес-партнером для Німеччини, про що свідчить бодай позиція щодо будівництва "Північного потоку-2", європейська країна у війні підтримує саме Україну.