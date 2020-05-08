Шпионский скандал в Германии: электронную почту Меркель взломала военная разведка России

Российская разведка еще в 2015 году получила доступ к электронной почте канцлера Германии Ангелы Меркель. Немецкие следователи выяснили, что хакеры похитили более 16 гигабайт данных, в частности ее писем из офиса.

Эту атаку расследовали эксперты Федерального управления уголовной полиции (BKA), Федерального управления по вопросам информационной безопасности (BSI) и частные компании. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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Правоохранители изъяли более 300 серверов и обратились с просьбой об оказании юридической помощи к 21 стране мира.

Следствие установило, что хакеры получили доступ к двум учетным записям электронной почты Меркель, где был полный трафик писем от 2012 до 2015 года. Однако, даже через 5 лет после атаки неизвестно, какую именно информацию вытащили из переписки хакеры.

Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка.

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Что известно про хакерский скандал в 2015 году

8 мая 2015 года в немецком Бундестаге праздновали 70 годовщину окончания Второй мировой войны. Тогда среди гостей были дипломаты из Российской Федерации. В этот же день хакер под ником Scaramouche получил доступы к официальным компьютерам в офисе Ангелы Меркель.

После этого система компьютеров была парализована несколько дней подряд.

Среди известных политиков, которые, вероятно, стали жертвами хакерской атаки – канцлер ФРГ Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-глава Социал-демократической партии и бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

Обратите внимание! Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.