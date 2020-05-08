Шпигунський скандал в Німеччині: електронну пошту Меркель зламала військова розвідка Росії

Російська розвідка ще в 2015 році отримала доступ до електронної пошти канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Німецькі слідчі з'ясували, що хакери викрали понад 16 гігабайтів даних, зокрема її листів з офісу.

Цю атаку розслідували експерти Федерального управління кримінальної поліції (BKA), Федерального управління з питань інформаційної безпеки (BSI) та приватні компанії. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

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Правоохоронці вилучили понад 300 серверів та звернулися з проханням про надання юридичної допомоги до 21 країни світу.

Слідство встановило, що хакери отримали доступ до двох облікових записів електронної пошти Меркель, де був повний трафік листів від 2012 до 2015 рік. Однак, навіть через 5 років після атаки невідомо, яку саме інформацію витягнули з листування хакери.

Слідство вважає, що за хакерською атакою стоїть російська військова розвідка.

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Що відомо про хакерський скандал у 2015 році

8 травня 2015 року в німецькому Бундестазі святкували 70 річницю закінчення Другої світової війни. Тоді серед гостей були дипломати з Російської Федерації. Цього ж дня хакер під ніком Scaramouche отримав доступи до офіційних комп'ютерів в офісі Ангели Меркель.

Після цього система комп'ютерів була паралізована декілька днів поспіль.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами хакерської атаки – канцлерка ФРН Ангела Меркель, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та ексголова Соціал-демократичної партії та колишній очільник німецького МЗС Зіґмар Ґабріель.

Зверніть увагу! Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ.