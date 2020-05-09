Поки Меркель щотижня дзвонить Зеленському і Путіну, українці можуть спати спокійно, – посол

Посол України у Німеччині Андрій Мельник переконаний, що канцлерка Ангела Меркель відіграє вирішальну роль у стримуванні російської агресії в Україні. За його словами, поки Меркель займається питанням України, можна не боятися чергової ескалації від Росії.

Посередницька роль Німеччини у російсько-українській війні є дуже важливою для українців, заявив Андрій Мельник в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Для нас, українців, головне розуміти одну річ. До того часу, поки Меркель особисто буде щотижня, щодвотижня телефонувати нашому президенту, дзвонити після цього Путіну, і координувати цей весь мирний процес, я думаю, що українці можуть спати спокійно,

– заявив дипломат.

Як пояснює посол, українці можуть не боятися на чергову ескалацію з боку Росі, оскільки Путін розуміє її ціну. Мовляв, у такому разі Росія за свою агресію змушена буде заплатити непомірно високу ціну.

"Посередницька роль Німеччини і особисто канцлерки продовжується попри усі складнощі процесу. Я вважаю, що це для українців є дуже важливим фактором", – підкреслив Андрій Мельник.

Він зауважив багатовекторність російської пропаганди та заявив, що однієї з її цілей є сіяння розбрату і створення враження того, що Захід зрадить Україну.

Роль Ангели Меркель у російсько-українській війні

Вплив канцлерки Німеччини у миротворчому процесі справді є дуже важливим. Фактично, вона займає ключову роль ще з початку війни та нормандського формату переговорів.

У червні 2014 року відбулася перша така зустріч. На ній були присутні канцлерка Меркель та президенти Петро Порошенко, Володимир Путін і Франсуа Олланд. З цього часу у переговорному процесі залишилися лише Меркель і Путін.

Хоча Росія є важливими бізнес-партнером для Німеччини, про що свідчить бодай позиція щодо будівництва "Північного потоку-2", європейська країна у війні підтримує саме Україну.