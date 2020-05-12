Перші віртуальні переговори між Меркель та Шмигалем: що пообіцяла канцлер ФРН

Глава українського уряду Денис Шмигаль 12 травня провів перші переговори у режимі відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У Берліні пообіцяли допомогти Києву у подоланні кризи, спричиненої COVID-19.

Ангела Меркель підтвердила, що Німеччина підтримає курс реформ в Україні. Денис Шмигаль, натомість, запевнив, що Україна тісно співпрацюватиме з МВФ та ЄС. Про це повідомляє сайт уряду ФРН.

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Меркель пообіцяла стежити за реформами щодо децентралізації, у сфері енергетики, судової системи та у боротьбі з корупцією. Також глави урядів обговорили європейську інтеграцію України, заходи щодо подолання наслідків коронавірусу, двосторонні німецько-українські відносини, а також проблеми енергетичного сектору.

За словами посла України в ФРН Андрія Мельника, досягнуто низки домовленостей, над якими працюватимуть українські дипломати.

Перші віртуальні переговори Прем‘єр-міністра України @Denys_Shmyhal та Канцлера Ангели Меркель тривають повним ходом. Маємо повну підтримку України з боку Німеччини! pic.twitter.com/1UmjHvbeJD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 12, 2020

Зверніть увагу! Німеччина – один із найбільших двосторонніх донорів в Україні: фінанси виділяють через багатосторонні організації, програми та проєкти. Здійснюється співпраця між державними та приватними підприємствами. В Україні працюють понад 2 тисячі німецьких компаній. Обсяг торгівлі між Німеччиною та Україною минулого року сягнув близько 7,8 мільярда євро.