Перші віртуальні переговори між Меркель та Шмигалем: що пообіцяла канцлер ФРН
Глава українського уряду Денис Шмигаль 12 травня провів перші переговори у режимі відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У Берліні пообіцяли допомогти Києву у подоланні кризи, спричиненої COVID-19.
Ангела Меркель підтвердила, що Німеччина підтримає курс реформ в Україні. Денис Шмигаль, натомість, запевнив, що Україна тісно співпрацюватиме з МВФ та ЄС. Про це повідомляє сайт уряду ФРН.
Читайте також Коли настане переломний етап коронавірусу в Україні: думка Шмигаля
Меркель пообіцяла стежити за реформами щодо децентралізації, у сфері енергетики, судової системи та у боротьбі з корупцією. Також глави урядів обговорили європейську інтеграцію України, заходи щодо подолання наслідків коронавірусу, двосторонні німецько-українські відносини, а також проблеми енергетичного сектору.
За словами посла України в ФРН Андрія Мельника, досягнуто низки домовленостей, над якими працюватимуть українські дипломати.
Зверніть увагу! Німеччина – один із найбільших двосторонніх донорів в Україні: фінанси виділяють через багатосторонні організації, програми та проєкти. Здійснюється співпраця між державними та приватними підприємствами. В Україні працюють понад 2 тисячі німецьких компаній. Обсяг торгівлі між Німеччиною та Україною минулого року сягнув близько 7,8 мільярда євро.