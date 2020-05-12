Коли настане переломний етап коронавірусу в Україні: думка Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що переломний етап настане тоді, коли кількість их, хто одужав від коронавірусу за добу, перевищуватиме або буде рівною числу хворих.

Очільник Кабміну, зокрема, підкреслив, що Україна йде досить рівно упродовж останніх 7 – 8 днів. І не зростає щоденна кількість хворих. Про це Шмигаль заявив у ефірі телеканалу "1+1".

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Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала або була рівною кількості хворих. Цей етап – дуже важливий. Він – переломний,

– зауважив прем’єр.

Щоправда, він додав, поки не мовиться, що треба буде знову впроваджувати в країні повний "локдаун".

"Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому або іншому місті, ми впроваджуємо карантин локально там, де виникають спалахи. Так житиме весь світ, доки не знайде вакцину", – підкреслив посадовець.

Зверніть увагу В Україні послабили карантин: що відкривається з 11 травня

Раніше Денис Шмигаль зазначав, що рішення про зняття чи не зняття певних обмежень ухвалюватиме місцева влада – залежно від епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали.

, ніж передбачали. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки . Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. Станом на 12 травня в Україні підтвердили 16 093 випадки COVID-19. 3 373 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 425 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу