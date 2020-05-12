Когда наступит переломный этап коронавируса в Украине: мнение Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что переломный этап наступит тогда, когда количество тех, кто выздоровел от коронавируса за сутки, будет превышать или будет равно числу больных.

Глава Кабмина, в частности, подчеркнул, что Украина идет достаточно ровно за последние 7 – 8 дней. И не растет ежедневное количество больных. Об этом Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1".

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Но у нас все еще не было ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превышало или было равно количеству больных. Этот этап – очень важен. Он – переломный,

– заметил премьер.

Правда, он добавил, пока не говорится, что надо будет снова вводить в стране полный "локдаун".

"Мы говорим об адаптивном карантине. Если будут локальные заболевания в том или ином городе, мы внедряем карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", – подчеркнул чиновник.

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Ранее Денис Шмыгаль отмечал, что решение о снятии или не снятии определенных ограничений будут принимать местные власти – в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.

, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее , чем предполагали.

, чем предполагали. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки . Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции. По состоянию на 12 мая в Украине подтвердили 16 093 случая COVID-19. 3 373 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 425 инфицированных умерли.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала