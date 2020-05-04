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      В Украине ослабили карантин: что откроется с 11 мая

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      Карантин в Украине 2020 – условия ослабления с 11 мая 2020
      Правительство ослабило карантин / glavcom.ua

      На внеочередном заседании в понедельник Кабинет Министров принял постановление про ослабление карантина с 11 мая. Какие заведения откроются после решения– читайте ниже.

      Решение ослабить карантин члены Кабмина единогласно приняли на заседании в понедельник 4 мая, пишет 24 канал. Оно вступит в силу с 11 мая, до этого граждан просят соблюдать все предыдущие запреты.

      Важно Карантин в Украине продлят до 22 мая

      Полностью отменить карантин пока невозможно, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль: если отменить все ограничения – усилия предыдущих месяцев могут быть сведенными на нет. Однако, к некоторым послаблениям, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Украина все же готова.

      Ослабление карантина в Украине: что откроют и разрешат

      • парки, скверы и зоны отдыха;
      • салоны красоты и парикмахерские;
      • летние площадки кафе и ресторанов;
      • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
      • работу нотариусов, адвокатов и юристов;
      • учреждения бытового обслуживания граждан;
      • музеи и библиотеки;
      • тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
      • стоматологические кабинеты;
      • сервисы обслуживания бытовой техники.

      Кроме того, среди важных решений Кабмина – продление карантина до 22 мая.

      Смотрите видео заседания правительства 4 мая

      Важно! По состоянию на 4 мая в Украине выявили 12 331 случай заболевания коронавирусом нового типа, 303 человека умерли. За последние сутки удалось выявить 418 случаев заражения, из которых 15 летальных.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Правительство Шмыгаля Новости Украины Новости политики
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