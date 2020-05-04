В Украине ослабили карантин: что откроется с 11 мая
На внеочередном заседании в понедельник Кабинет Министров принял постановление про ослабление карантина с 11 мая. Какие заведения откроются после решения– читайте ниже.
Решение ослабить карантин члены Кабмина единогласно приняли на заседании в понедельник 4 мая, пишет 24 канал. Оно вступит в силу с 11 мая, до этого граждан просят соблюдать все предыдущие запреты.
Важно Карантин в Украине продлят до 22 мая
Полностью отменить карантин пока невозможно, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль: если отменить все ограничения – усилия предыдущих месяцев могут быть сведенными на нет. Однако, к некоторым послаблениям, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Украина все же готова.
Ослабление карантина в Украине: что откроют и разрешат
- парки, скверы и зоны отдыха;
- салоны красоты и парикмахерские;
- летние площадки кафе и ресторанов;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- работу нотариусов, адвокатов и юристов;
- учреждения бытового обслуживания граждан;
- музеи и библиотеки;
- тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
- стоматологические кабинеты;
- сервисы обслуживания бытовой техники.
Кроме того, среди важных решений Кабмина – продление карантина до 22 мая.
Смотрите видео заседания правительства 4 мая
Важно! По состоянию на 4 мая в Украине выявили 12 331 случай заболевания коронавирусом нового типа, 303 человека умерли. За последние сутки удалось выявить 418 случаев заражения, из которых 15 летальных.