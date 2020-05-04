В Украине ослабили карантин: что откроется с 11 мая

На внеочередном заседании в понедельник Кабинет Министров принял постановление про ослабление карантина с 11 мая. Какие заведения откроются после решения– читайте ниже.

Решение ослабить карантин члены Кабмина единогласно приняли на заседании в понедельник 4 мая, пишет 24 канал. Оно вступит в силу с 11 мая, до этого граждан просят соблюдать все предыдущие запреты.

Важно Карантин в Украине продлят до 22 мая

Полностью отменить карантин пока невозможно, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль: если отменить все ограничения – усилия предыдущих месяцев могут быть сведенными на нет. Однако, к некоторым послаблениям, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Украина все же готова.

Ослабление карантина в Украине: что откроют и разрешат

парки, скверы и зоны отдыха;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

работу нотариусов, адвокатов и юристов;

учреждения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники.

Кроме того, среди важных решений Кабмина – продление карантина до 22 мая.

Смотрите видео заседания правительства 4 мая

Важно! По состоянию на 4 мая в Украине выявили 12 331 случай заболевания коронавирусом нового типа, 303 человека умерли. За последние сутки удалось выявить 418 случаев заражения, из которых 15 летальных.