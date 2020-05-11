Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Ослабление карантина в каждом регионе будет зависеть от местных властей, – Шмыгаль

- Читати новину українською
Шмыгаль сделал важное заявление по ослаблению карантина в Украине
Шмыгаль сделал важное заявление по ослаблению карантина в Украине / Коллаж 24 канала

Ограничения из-за коронавируса в Украине начинают ослаблять с 11 мая, но делать это будут согласно концепции "адаптивного карантина". Это означает, что решение о снятии или не снятии определенных ограничений будет принимать местная власть – в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, опубликовав соответствующее обращение к украинцам на своей странице в фейсбуке вечером 10 мая.

Это интересно Можно ли было бы пережить COVID-19 без карантина: мнения экспертов

"Уже завтра (11 мая – 24 канал) в Украине будут ослаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина", – написал глава Кабмина.

Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения,
– подчеркнул Шмыгаль.

К примеру, в Киеве ТРЦ не будут открывать, хотя правительство разрешило это делать. А во Львове не будут пока давать разрешение на работу парикмахерских.

К слову, дату начала ослабления карантина во Львове перенесли – подробнее об этом читайте в материале 24 канала.

"Это ответственная позиция руководителей городов. Они учитывают цифры Минздрава и динамику распространения болезни", – считает премьер.

Руководитель правительства также поблагодарил всех украинцев, которые придерживаются карантина уже 2 месяца (ограничение начали действовать еще с 12 марта).

Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии,
– подчеркнул он.

Советуем прочитать Как будут работать парикмахерские, рестораны, магазины и другие сферы услуг с 11 мая

И добавил, что именно сейчас – самый ответственный момент, потому что "ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным".

 

Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее,
– подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, решение правительства об ослаблении карантина вступает в силу с 11 мая, но в целом карантин продлили до 22 мая.

По состоянию на 10 мая в Украине инфицированных коронавирусом зафиксирован 15 232. 3 060 человек уже вылечились, но есть и немало умерших – 391 человек.

карантин
Карантин начнут ослаблять в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Денис Шмыгаль Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Кабинет Министров Украины Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы
10 мая , 20:30 Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы
Альона Захарова
Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
10 мая , 19:30 Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
Марія Лелека
Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
10 мая , 19:00 Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
Віталій Портников