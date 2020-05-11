Ослабление карантина в каждом регионе будет зависеть от местных властей, – Шмыгаль

Ограничения из-за коронавируса в Украине начинают ослаблять с 11 мая, но делать это будут согласно концепции "адаптивного карантина". Это означает, что решение о снятии или не снятии определенных ограничений будет принимать местная власть – в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, опубликовав соответствующее обращение к украинцам на своей странице в фейсбуке вечером 10 мая.

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"Уже завтра (11 мая – 24 канал) в Украине будут ослаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина", – написал глава Кабмина.

Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения,

– подчеркнул Шмыгаль.

К примеру, в Киеве ТРЦ не будут открывать, хотя правительство разрешило это делать. А во Львове не будут пока давать разрешение на работу парикмахерских.

К слову, дату начала ослабления карантина во Львове перенесли – подробнее об этом читайте в материале 24 канала.

"Это ответственная позиция руководителей городов . Они учитывают цифры Минздрава и динамику распространения болезни", – считает премьер.

Руководитель правительства также поблагодарил всех украинцев, которые придерживаются карантина уже 2 месяца (ограничение начали действовать еще с 12 марта).

Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии,

– подчеркнул он.

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И добавил, что именно сейчас – самый ответственный момент, потому что "ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным".

Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее,

– подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, решение правительства об ослаблении карантина вступает в силу с 11 мая, но в целом карантин продлили до 22 мая.

По состоянию на 10 мая в Украине инфицированных коронавирусом зафиксирован 15 232. 3 060 человек уже вылечились, но есть и немало умерших – 391 человек.