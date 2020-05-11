Послаблення карантину в кожному регіоні залежатиме від місцевої влади, – Шмигаль

Обмеження через коронавірус в Україні починають послаблювати з 11 травня, але робитимуть це згідно з концепцією "адаптивного карантину". Це означає, що про зняття чи не зняття певних обмежень рішення ухвалюватиме місцева влада – залежно від епідеміологічної ситуації в кожному регіоні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, опублікувавши відповідне звернення до українців на своїй сторінці у фейсбуці ввечері 10 травня.

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"Вже завтра (11 травня – 24 канал) в Україні будуть послаблені перші карантинні обмеження та почне працювати концепція адаптивного карантину", – написав голова Кабміну.

Це означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе залишати в силі певні обмеження,

– наголосив Шмигаль.

До прикладу, у Києві ТРЦ не відкриватимуть, хоча уряд дозволив це робити. А у Львові вирішили не давати дозвіл на роботу перукарень.

До слова, дату початку послаблення карантину у Львові перенесли: детальніше про це читайте у матеріалі 24 каналу.

"Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби", – вважає прем'єр.

Керівник уряду також подякував усім українцям, які дотримуються карантину вже 2 місяці (обмеження почали діяти ще з 12 березня).

Я знаю, що це було не просто, проте ви дійсно врятували тисячі життів та дали змогу краще підготувати нашу медичну систему до викликів пандемії,

– наголосив він.

Радимо прочитати МОЗ: Як працюватимуть перукарні, ресторани, магазини та інші сфери послуг від 11 травня

І додав, що саме зараз – найбільш відповідальний момент, бо "послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає чи він став менш небезпечним".

Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше,

– підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, рішення уряду про послаблення карантину набуває чинності з 11 травня, але загалом карантин продовжили до 22 травня.

Станом на 10 травня в Україні інфікованих коронавірусом зафіксовано 15232. 3060 людей вже вилікувалися, але є й чимало померлих – 391 людина.



Карантин почнуть послаблювати в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу