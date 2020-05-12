Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Первые виртуальные переговоры между Меркель и Шмыгалем: что пообещала канцлер ФРГ

- Читати новину українською
Шмыгаль и Меркель провели переговоры в видеорежиме 12.05.2020
Шмыгаль и Меркель провели переговоры в режиме видеоконференции / Lenta.ua

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 12 мая провел первые переговоры в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Берлине пообещали помочь Киеву в преодолении кризиса, вызванного COVID-19.

Ангела Меркель подтвердила, что Германия поддержит курс реформ в Украине. Денис Шмыгаль со своей стороны заверил, что Украина будет тесно сотрудничать с МВФ и ЕС. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.

Читайте также Когда наступит переломный этап коронавируса в Украине: мнение Шмыгаля

Меркель пообещала следить за реформами по децентрализации в сфере энергетики, судебной системы и в борьбе с коррупцией. Также главы правительств обсудили европейскую интеграцию Украины, меры по преодолению последствий коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, а также проблемы энергетического сектора.

По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, достигнут ряд договоренностей, над которыми будут работать украинские дипломаты.

Обратите внимание! Германия – один из крупнейших двусторонних доноров в Украине: финансы выделяют через многосторонние организации, программы и проекты. Осуществляется сотрудничество между государственными и частными предприятиями. В Украине работают более 2 тысяч немецких компаний. Объем торговли между Германией и Украиной в прошлом году составил около 7,8 миллиарда евро.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости Украины Евроинтеграция Реформы Кабинет Министров Украины Ангела Меркель Денис Шмыгаль
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Первое место не за горами: как Путин способствует ухудшению ситуации с COVID-19 в России
сегодня , 15:00 Первое место не за горами: как Путин способствует ухудшению ситуации с COVID-19 в России
СерпомПо
Полицейского, который преследовал майдановцев, отпустили из-под стражи: помог Портнов
сегодня , 13:52 Полицейского, который преследовал майдановцев, отпустили из-под стражи: помог Портнов
Ірина Шиба
Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
7 мая , 22:55 Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы
Ростислав Струтинський