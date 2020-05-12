Первые виртуальные переговоры между Меркель и Шмыгалем: что пообещала канцлер ФРГ

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 12 мая провел первые переговоры в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Берлине пообещали помочь Киеву в преодолении кризиса, вызванного COVID-19.

Ангела Меркель подтвердила, что Германия поддержит курс реформ в Украине. Денис Шмыгаль со своей стороны заверил, что Украина будет тесно сотрудничать с МВФ и ЕС. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.

Читайте также Когда наступит переломный этап коронавируса в Украине: мнение Шмыгаля

Меркель пообещала следить за реформами по децентрализации в сфере энергетики, судебной системы и в борьбе с коррупцией. Также главы правительств обсудили европейскую интеграцию Украины, меры по преодолению последствий коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, а также проблемы энергетического сектора.

По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, достигнут ряд договоренностей, над которыми будут работать украинские дипломаты.

Перші віртуальні переговори Прем‘єр-міністра України @Denys_Shmyhal та Канцлера Ангели Меркель тривають повним ходом. Маємо повну підтримку України з боку Німеччини! pic.twitter.com/1UmjHvbeJD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 12, 2020

Обратите внимание! Германия – один из крупнейших двусторонних доноров в Украине: финансы выделяют через многосторонние организации, программы и проекты. Осуществляется сотрудничество между государственными и частными предприятиями. В Украине работают более 2 тысяч немецких компаний. Объем торговли между Германией и Украиной в прошлом году составил около 7,8 миллиарда евро.