Первые виртуальные переговоры между Меркель и Шмыгалем: что пообещала канцлер ФРГ
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 12 мая провел первые переговоры в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Берлине пообещали помочь Киеву в преодолении кризиса, вызванного COVID-19.
Ангела Меркель подтвердила, что Германия поддержит курс реформ в Украине. Денис Шмыгаль со своей стороны заверил, что Украина будет тесно сотрудничать с МВФ и ЕС. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.
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Меркель пообещала следить за реформами по децентрализации в сфере энергетики, судебной системы и в борьбе с коррупцией. Также главы правительств обсудили европейскую интеграцию Украины, меры по преодолению последствий коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, а также проблемы энергетического сектора.
По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, достигнут ряд договоренностей, над которыми будут работать украинские дипломаты.
Обратите внимание! Германия – один из крупнейших двусторонних доноров в Украине: финансы выделяют через многосторонние организации, программы и проекты. Осуществляется сотрудничество между государственными и частными предприятиями. В Украине работают более 2 тысяч немецких компаний. Объем торговли между Германией и Украиной в прошлом году составил около 7,8 миллиарда евро.
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