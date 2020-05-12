Травнева активізація бойових дій на Донбасі з боку проросійських терористів пов’язана з кількома причинами.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Посиленням обстрілів на Донбасі Росія одночасно блокує дві ініціативи України – план Б на випадок неможливості завершення конфлікту за нашим сценарієм. І розведення військ та відкриття КПВВ. Кремль зриває мирні домовленості України, демонструючи, що тільки московський план безальтернативний,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

За його словами, мовиться про молдовський сценарій – замороження конфлікту. Експерт пояснює: в Кремлі, по-перше, хочуть виконання Україною політичної частини мінських угод. Тобто надання ОРДЛО особливого статусу. По-друге, наразі немає узгодженості позицій щодо відкриття додаткових КПВВ. Бойовики зацікавлені у відкритті такого пункту в Щасті, – стратегічному напрямку для України. Натомість Україна пропонує пункт Золоте.

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Не випадково, наголошує Снєгирьов, саме біля Золотого йде ескалація військового напруження. Кремль показує: якщо не буде домовленості про Щастя, то Золоте – пілотній ділянці розведення військ – перетворять на зону нестабільності. Таким чином ставиться під питання розведення військ, як одна з мирних ініціатив України.

Також, вважає він, Росія не погодиться на пропозицію України про розширення представництва в Тристоронній контактній групі. Адже Кремль постійно демонструє, що начебто не є учасником збройного конфлікту.

Можна далі демонструвати мирні ініціативи, але позиція Росії жорстка і чітка: Україна мусить виконати мінські годи. Паралельно Москва протягує ідею скасування економічних санкцій, звинувачуючи Київ у порушенні взятих на себе зобов’язань. Тому Україні треба наносити превентивні удари по місцях зосередження ворожої техніки і боєприпасів,

– переконаний Снєгирьов.

Що відбувається на Донбасі

Протягом 10-11 травня проросійські бойовики на Донбасі помітно активізувалися. 11 травня бойовики зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів обстріляли Кримське (Луганщина).

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти поблизу лінії зіткнення на Донеччині. В Авдіївці поблизу житлового будинку розірвалась граната з ворожого автоматичного гранатомета.

Місія ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ. Спостерігачі зафіксували озброєні угруповання у межах ділянки та обстріли у напрямку українських позицій.

На щастя, у результаті обстрілу жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.



Карта окупоааних територій /Інфографіка 24 каналу