Россия недовольна планом Украины, – эксперт об обстрелах на Донбассе

Майская активизация боевых действий на Донбассе со стороны пророссийских террористов связана с несколькими причинами.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Усилением обстрелов на Донбассе Россия одновременно блокирует две инициативы Украины – план Б на случай невозможности завершения конфликта по нашему сценарию. И разведение войск и открытие КПВВ. Кремль срывает мирные договоренности Украины, демонстрируя, что только московский план безальтернативный,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

По его словам, речь идет о молдавском сценарии-замораживание конфликта. Эксперт объясняет: в Кремле, во-первых, хотят выполнения Украиной политической части минских соглашений. То есть предоставление ОРДЛО особого статуса. Во-вторых, пока нет согласованности позиций по открытию дополнительных КПВВ. Боевики заинтересованы в открытии такого пункта в Счастье, – стратегическом направлении для Украины. Взамен Украина предлагает пункт Золотое.

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Не случайно, отмечает Снегирев, именно возле Золотого идет эскалация военного напряжения. Кремль показывает: если не будет договоренности о Счастье, то Золотое – пилотный участок разведения войск – превратят в зону нестабильности. Таким образом ставится под вопрос разведения войск, как одна из мирных инициатив Украины.

Также, считает он, Россия не согласится на предложение Украины о расширении представительства в Трехсторонний контактной группе. Ведь Кремль постоянно демонстрирует, что вроде бы не является участником вооруженного конфликта.

Можно дальше демонстрировать мирные инициативы, но позиция России жесткая и четкая: Украина должна выполнить минские соглашения. Параллельно Москва протаскивает идею отмены экономических санкций, обвиняя Киев в нарушении взятых на себя обязательств. Поэтому Украине надо наносить превентивные удары по местам сосредоточения вражеской техники и боеприпасов,

– убежден Снегирев.

Что происходит на Донбассе

В течение 10-11 мая пророссийские боевики на Донбассе заметно активизировались. 11 мая боевики из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Крымское (Луганщина).

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вблизи линии соприкосновения на Донбассе. В Авдеевке вблизи жилого дома разорвалась граната из вражеского автоматического гранатомета.

Миссия ОБСЕ сообщила, что пророссийские боевики активизировались вблизи участка разведения войск. Наблюдатели зафиксировали вооруженные группировки в границах участка и обстрелы в направлении украинских позиций.

К счастью, в результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.



Карта оккупированных территорий /Инфографика 24 канала