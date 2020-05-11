Боевики коварно обстреляли Крымское, били из гранатометов и пулеметов

Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ. Оккупанты из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов били по Крымскому.

Российско-оккупационные силы лишь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили на странице операции Объединенных сил в фейсбуке.

Актуально Украинские бойцы жестко ответили на атаку батальона "Восток": видео спецоперации

К счастью, в результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

Украинские защитники для прекращения вражеской активности решительно применили очередные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений,

– отметили в штабе ООС.

На участках разведения №1, №2 и №3 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Богдановка 11 мая сохраняется режим прекращения огня.

Важно! За минувшие сутки пророссийские боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Четыре бойца Объединенных сил получили ранения.