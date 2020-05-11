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Бойовики підступно обстріляли Кримське, гатили з гранатометів та кулеметів

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Бойовики підступно обстріляли Кримське
Бойовики підступно обстріляли Кримське / Слово і діло

Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ. Окупанти зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів гатили по Кримському.

Російсько-окупаційні сили лише раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбук.

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На щастя, у результаті обстрілу жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Українські захисники для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків,
– наголосили у штабі ООС.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 у районі населених пунктів Станиця Луганська, Золоте та Богданівка 11 травня зберігається режим припинення вогню.

Важливо! За минулу добу проросійські бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Чотири бійці Об'єднаних сил отримали поранення.

Карта окупованих територій
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Автор: Альона Захарова
Теги: Проросійські бойовики Новини Росії Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Війна Новини України
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