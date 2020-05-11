Українські бійці жорстко відповіли на атаку батальйону "Восток": відео спецоперації

Батальйон "Восток" вів постійні обстріли українських позицій. Українська розвідка виявила позиції окупанта і після чергової атаки дала бойовикам гідну відсіч із незабороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті військові знищили три вогневі позиції ворога та трьох бойовиків.

Одна позиція незаконних збройних формувань Росії, а саме батальйон "Восток", постійно обстрілював українські позиції, повідомили у фейсбуці К2 54 ОМБр.

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Бойовики були впевнені, що їхні обстріли будуть безкарні, але на свою біду – вони помилялися,

– йдеться у повідомленні.

Українським розвідникам вдалося виявити позиції військових РФ, кількість вояків та їхнє озброєння. Коли ворог черговий раз пішов в атаку, українські захисники дали відсіч із незабороненого мінськими угодами озброєння.

Втрати бойовиків внаслідок проведеної операції:

знищені три вогневих позиції ворога;

житловий бліндаж;

великокаліберний кулемет;

ліквідувано трьох бойовиків.

Бойова операція відбулася в річницю створення так званого батальйону "Восток".

Спецоперація проти батальйону "Восток": дивіться відео

Проросійські бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Четверо бійців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, українські військові поранили п'ятьох російських окупантів.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу