Українські бійці жорстко відповіли на атаку батальйону "Восток": відео спецоперації
Батальйон "Восток" вів постійні обстріли українських позицій. Українська розвідка виявила позиції окупанта і після чергової атаки дала бойовикам гідну відсіч із незабороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті військові знищили три вогневі позиції ворога та трьох бойовиків.
Одна позиція незаконних збройних формувань Росії, а саме батальйон "Восток", постійно обстрілював українські позиції, повідомили у фейсбуці К2 54 ОМБр.
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Бойовики були впевнені, що їхні обстріли будуть безкарні, але на свою біду – вони помилялися,
– йдеться у повідомленні.
Українським розвідникам вдалося виявити позиції військових РФ, кількість вояків та їхнє озброєння. Коли ворог черговий раз пішов в атаку, українські захисники дали відсіч із незабороненого мінськими угодами озброєння.
Втрати бойовиків внаслідок проведеної операції:
- знищені три вогневих позиції ворога;
- житловий бліндаж;
- великокаліберний кулемет;
- ліквідувано трьох бойовиків.
Бойова операція відбулася в річницю створення так званого батальйону "Восток".
Спецоперація проти батальйону "Восток": дивіться відео
Доба 10 травня на Донбасі: коротко
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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу