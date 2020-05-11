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Українські бійці жорстко відповіли на атаку батальйону "Восток": відео спецоперації

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Спецоперація українських військових проти батальйону Восток: відео
Українські бійці жорстко відповіли на атаку батальйону "Восток" / Скриншот з відео

Батальйон "Восток" вів постійні обстріли українських позицій. Українська розвідка виявила позиції окупанта і після чергової атаки дала бойовикам гідну відсіч із незабороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті військові знищили три вогневі позиції ворога та трьох бойовиків.

Одна позиція незаконних збройних формувань Росії, а саме батальйон "Восток", постійно обстрілював українські позиції, повідомили у фейсбуці К2 54 ОМБр.

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Бойовики були впевнені, що їхні обстріли будуть безкарні, але на свою біду – вони помилялися,
– йдеться у повідомленні.

Українським розвідникам вдалося виявити позиції військових РФ, кількість вояків та їхнє озброєння. Коли ворог черговий раз пішов в атаку, українські захисники дали відсіч із незабороненого мінськими угодами озброєння.

Втрати бойовиків внаслідок проведеної операції:

  • знищені три вогневих позиції ворога;
  • житловий бліндаж;
  • великокаліберний кулемет;
  • ліквідувано трьох бойовиків.

Бойова операція відбулася в річницю створення так званого батальйону "Восток".

Спецоперація проти батальйону "Восток": дивіться відео

Доба 10 травня на Донбасі: коротко

  • Проросійські бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
  • Четверо бійців Об'єднаних сил отримали поранення.
  • За даними розвідки, українські військові поранили п'ятьох російських окупантів.

карта окупованих територій

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Росії Новини України Жертви Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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