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Украинские бойцы жестко ответили на атаку батальона "Восток": видео спецоперации

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Спецоперация украинских военных против батальона Восток: видео
Украинские бойцы жестко ответили на атаку батальона "Восток" / Скриншот из видео

Батальон "Восток" вел постоянные обстрелы украинских позиций. Украинская разведка обнаружила позиции оккупанта. После очередной атаки боевиков дал достойный отпор из не запрещенного Минскими договоренностями оружия. В результате уничтожили три огневые позиции врага и трех боевиков.

Одна позиция незаконных вооруженных формирований России, а именно батальон "Восток", постоянно обстреливал украинские позиции, сообщили в фейсбуке К2 54 ОМБр.

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Боевики были уверены, что их обстрелы будут безнаказанны, но на свою беду – они ошибались,
– говорится в сообщении.

Украинским разведчикам удалось обнаружить позиции военных РФ, количество воинов и их вооружение. Когда враг очередной раз пошел в атаку, украинские защитники дали отпор из не запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Потери боевиков в результате проведенной операции:

  • уничтожены три огневых позиции врага;
  • жилой блиндаж;
  • крупнокалиберный пулемет;
  • ликвидировали трех боевиков.

Боевая операция состоялась в годовщину создания так называемого батальона "Восток".

Спецоперация против батальона "Восток": смотрите видео

 

Сутки 10 мая на Донбассе: коротко

  • Пророссийские боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
  • Четверо бойцов Объединенных сил получили ранения.
  • По данным разведки, украинские военные ранили пятерых российских оккупантов.

карта окупованих територій

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости России Жертвы
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