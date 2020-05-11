Украинские бойцы жестко ответили на атаку батальона "Восток": видео спецоперации
Батальон "Восток" вел постоянные обстрелы украинских позиций. Украинская разведка обнаружила позиции оккупанта. После очередной атаки боевиков дал достойный отпор из не запрещенного Минскими договоренностями оружия. В результате уничтожили три огневые позиции врага и трех боевиков.
Одна позиция незаконных вооруженных формирований России, а именно батальон "Восток", постоянно обстреливал украинские позиции, сообщили в фейсбуке К2 54 ОМБр.
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Боевики были уверены, что их обстрелы будут безнаказанны, но на свою беду – они ошибались,
– говорится в сообщении.
Украинским разведчикам удалось обнаружить позиции военных РФ, количество воинов и их вооружение. Когда враг очередной раз пошел в атаку, украинские защитники дали отпор из не запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Потери боевиков в результате проведенной операции:
- уничтожены три огневых позиции врага;
- жилой блиндаж;
- крупнокалиберный пулемет;
- ликвидировали трех боевиков.
Боевая операция состоялась в годовщину создания так называемого батальона "Восток".
Спецоперация против батальона "Восток": смотрите видео
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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала