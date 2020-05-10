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Пророссийские боевики активизировались вблизи участка разведения войск, – ОБСЕ

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Пророссийские боевики активизировались на Донбассе 7-9 мая 2020
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення у зоні розведення військ / Укрінформ

Оккупанты активизировали обстрелы украинских позиций 7-9 мая. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооруженные группировки на участке разведения войск.

Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донеччині та Луганщині. Проте поблизу ділянки розведення військ проросійські війська активно обстрілюють українських захисників. Про це повідомляє ОБСЄ у своєму звіті.

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Бойовики активізувались. Коротко:

  • 7 травня: у селі Богданівка (підконтрольне Україні) камера зафіксувала 5 боєприпасів, що прилетіли з меж зони розведення військ неподалік Петровського (окупована територія).
  • 8 травня: неподалік Петровського спостерігачі чули понад 20 черг з великокаліберного кулемета. За попередніми розрахунками, стріляли у межах 5 кілометрів від ділянки розведення військ
  • 8 травня: 4 членів озброєних формувань помітили неподалік південного краю ділянки розведення. Ще 3 бойовиків вийшли на ділянку розведення і попрямували у північному напрямку.

Серед інших зафіксованих порушень:

  • У Горлівці збройні формування затримали спостерігачів ОБСЄ.
  • У Сигнальному, що на Донеччині, обстрілами пошкодили будинки.
  • Поблизу Лебединського, що на Донеччині, безпілотник зафіксував 50 протитанкових мін.
  • Бойовики заборонили доступ спостерігачів до блокпостів.

окуповані території
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия ОБСЕ Операция Объединенных сил
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