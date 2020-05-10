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Военные мощно ответили на огонь пророссийских оккупантов: что известно о потерях врага

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / Иллюстративное фото/24 канал

Пророссийские оккупанты за прошедшие сутки, 9 мая, устроили мощный обстрел украинский военных на Донбассе. В ход шли гранатометы, минометы, пулеметы и противотанковые комплексы. В целом режим прекращения огня враг нарушал 17 раз. К счастью, с украинской стороны обошлось без потерь.

Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Об этом информируют в штабе ООС.

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Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": где стреляли

  • Недалеко от Каменки и Водяного – из 82 миллиметровых минометов.
  • Возле Красногоровки и Опытного – оккупанты задействовали гранатометы различных систем.
  • Неподалеку от Павлополя – враг дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Окраины Широкина, Славного и дважды Старогнатовки – российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Возле Новотроицкого – противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север": где стреляли

  • Возле Хутора Свободного – российские наемники открывали огонь из 120 миллиметровых и 82 миллиметровых минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Неподалеку от Крымского – враг выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • Рядом с Новотошковским оккупанты стреляли дважды – из 82-миллиметровых минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Трехизбенки – противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Возле Орехова – враг задействовал противотанковый ракетный комплекс.

К счастью, потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили 1 российского оккупанта и еще 4 ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты уже два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 миллиметровый миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Війна на Донбасі: окуповані території
Война на Донбассе: оккупированные территории / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Постраждалі Жертвы Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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