Военные мощно ответили на огонь пророссийских оккупантов: что известно о потерях врага

Пророссийские оккупанты за прошедшие сутки, 9 мая, устроили мощный обстрел украинский военных на Донбассе. В ход шли гранатометы, минометы, пулеметы и противотанковые комплексы. В целом режим прекращения огня враг нарушал 17 раз. К счастью, с украинской стороны обошлось без потерь.

Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Об этом информируют в штабе ООС. Актуально Обострение ситуации на Донбассе: оккупанты выпустили управляемую ракету Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": где стреляли Недалеко от Каменки и Водяного – из 82 миллиметровых минометов.

Возле Красногоровки и Опытного – оккупанты задействовали гранатометы различных систем.

Неподалеку от Павлополя – враг дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окраины Широкина, Славного и дважды Старогнатовки – российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Новотроицкого – противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы. Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север": где стреляли Возле Хутора Свободного – российские наемники открывали огонь из 120 миллиметровых и 82 миллиметровых минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Крымского – враг выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Новотошковским оккупанты стреляли дважды – из 82-миллиметровых минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Трехизбенки – противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Орехова – враг задействовал противотанковый ракетный комплекс. К счастью, потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили 1 российского оккупанта и еще 4 ранили. С начала текущих суток российские оккупанты уже два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 миллиметровый миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Война на Донбассе: оккупированные территории / Инфографика 24 канала