Военные мощно ответили на огонь пророссийских оккупантов: что известно о потерях врага
Пророссийские оккупанты за прошедшие сутки, 9 мая, устроили мощный обстрел украинский военных на Донбассе. В ход шли гранатометы, минометы, пулеметы и противотанковые комплексы. В целом режим прекращения огня враг нарушал 17 раз. К счастью, с украинской стороны обошлось без потерь.
Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. Об этом информируют в штабе ООС.
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Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": где стреляли
- Недалеко от Каменки и Водяного – из 82 миллиметровых минометов.
- Возле Красногоровки и Опытного – оккупанты задействовали гранатометы различных систем.
- Неподалеку от Павлополя – враг дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Окраины Широкина, Славного и дважды Старогнатовки – российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Возле Новотроицкого – противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север": где стреляли
- Возле Хутора Свободного – российские наемники открывали огонь из 120 миллиметровых и 82 миллиметровых минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Неподалеку от Крымского – враг выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- Рядом с Новотошковским оккупанты стреляли дважды – из 82-миллиметровых минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Трехизбенки – противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Орехова – враг задействовал противотанковый ракетный комплекс.
К счастью, потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили 1 российского оккупанта и еще 4 ранили.
С начала текущих суток российские оккупанты уже два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 миллиметровый миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Война на Донбассе: оккупированные территории / Инфографика 24 канала