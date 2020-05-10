Військові потужно відповіли на вогонь проросійських окупантів: що відомо про втрати ворога

Проросійські окупанти на Донбасі минулої доби, 9 травня, влаштували потужний обстріл український військових на Донбасі. В хід йшли гранатомети, міномети, кулемети та протитанкові комплекси. Загалом режим припинення вогню ворог порушував 17 разів. На щастя, з української сторони обійшлося без втрат.

Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність. Про це інформують у штабі ООС.

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Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": де стріляли

Неподалік Кам’янки та Водяного – з 82 міліметрових мінометів.

Біля Красногорівки та Опитного – окупанти задіяли гранатомети різних систем.

Неподалік Павлополя – ворог двічі вів вогонь по українських позиціях з мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Околиці Широкиного, Славного та двічі Старогнатівки – російські найманці обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новотроїцького – противник застосовував міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.

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Біля Хутора Вільного – російські найманці відкривали вогонь з 120 міліметрового та 82 міліметрового мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Кримського – ворог випустив 10 мін 120-го калібру, а також застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новотошківським окупанти стріляли двічі – з 82 міліметрових мінометів та протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Трьохізбенки – противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового – ворог задіяв протитанковий ракетний комплекс.

На щастя, втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили 1 російського окупанта та ще 4 поранили.

Від початку поточної доби російські окупанти вже два рази відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82 міліметровий міномет, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



Війна на Донбасі: окуповані території / Інфографіка 24 каналу