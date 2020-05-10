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Військові потужно відповіли на вогонь проросійських окупантів: що відомо про втрати ворога

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

Проросійські окупанти на Донбасі минулої доби, 9 травня, влаштували потужний обстріл український військових на Донбасі. В хід йшли гранатомети, міномети, кулемети та протитанкові комплекси. Загалом режим припинення вогню ворог порушував 17 разів. На щастя, з української сторони обійшлося без втрат.

Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність. Про це інформують у штабі ООС.

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Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": де стріляли

  • Неподалік Кам’янки та Водяного – з 82 міліметрових мінометів.
  • Біля Красногорівки та Опитного – окупанти задіяли гранатомети різних систем.
  • Неподалік Павлополя – ворог двічі вів вогонь по українських позиціях з мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Околиці Широкиного, Славного та двічі Старогнатівки – російські найманці обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Неподалік Новотроїцького – противник застосовував міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": де стріляли

  • Біля Хутора Вільного – російські найманці відкривали вогонь з 120 міліметрового та 82 міліметрового мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Неподалік Кримського – ворог випустив 10 мін 120-го калібру, а також застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • Поруч з Новотошківським окупанти стріляли двічі – з 82 міліметрових мінометів та протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Трьохізбенки – противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Біля Оріхового – ворог задіяв протитанковий ракетний комплекс.

На щастя, втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили  1 російського окупанта та ще 4 поранили.

Від початку поточної доби російські окупанти вже два рази відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82 міліметровий міномет, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі: окуповані території
Війна на Донбасі: окуповані території / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Постраждалі Жертви Новини Луганська Новини Донецька Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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