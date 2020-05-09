Загострення ситуації на Донбасі: окупанти випустили керовану ракету

Від початку 9 травня окупанти продовжують гатити по позиціях українських захисників. Після 9:00 противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового.

Загалом же противник використовував на Донецькому напрямку ручні та станкові протитанкові гранатомети. Про це під час брифінгу сказав речник Міноборони полковник Максим Праута, повідомляє пресслужба Міноборони.

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Праута зазначив, що ворог, намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського, випустив 10 мін у бік українських захисників. Крім того, окупанти вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї. 5 мін розірвалися біля Хутора Вільного.

Найдієвішим способом вгамувати окупантів в обох випадках став прицільний вогонь наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї,

– наголосив речник Міноборони.

Праута уточнив, що також після 9 години противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового.

На Донецькому напрямку з 8:00 до 9:00 ворог застосовував під час обстрілів опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил протитанкові гранатомети. У відповідь на ці порушення окупантами підрозділи Об'єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах,

– уточнив речник.

Він заявив, що українські військовослужбовці тримають ситуацію під цілковитим контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби противника її дестабілізувати.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці ліквідували одного та поранили ще двох російських окупантів.



Війна на Донбасі: окуповані території / Інфографіка 24 каналу