Обострение ситуации на Донбассе: оккупанты выпустили управляемую ракету

С начала 9 мая оккупанты продолжают бить по позициям украинских защитников. После 9:00 противник выпустил противотанковую управляемую ракету неподалеку от Орехового.

В общем же противник использовал на Донецком направлении ручные и станковые противотанковые гранатометы. Об этом во время брифинга сказал спикер Минобороны полковник Максим Праута, сообщает прессслужба Минобороны.

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Праута отметил, что враг, пытаясь обострить ситуацию в районе Крымского, выпустил 10 мин в сторону украинских защитников. Кроме того, оккупанты вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия. 5 мин разорвались возле Хутора Свободного.

Самым действенным способом унять оккупантов в обоих случаях стал прицельный огонь наших воинов со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия,

- подчеркнул спикер Минобороны.

Праута уточнил, что также после 9 часов противник выпустил противотанковую управляемую ракету неподалеку Орехового.

На Донецком направлении с 8:00 до 9:00 враг применял во время обстрелов опорных пунктов подразделений Объединенных сил противотанковые гранатометы. В ответ на эти нарушения оккупантами подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах,

– уточнил спикер.

Он заявил, что украинские военнослужащие держат ситуацию под контролем и готовы жестко пресекать любые попытки противника ее дестабилизировать.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного и ранили еще двух российских оккупантов.



Война на Донбассе: оккупированные территории / Инфографика 24 канала