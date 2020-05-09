Пророссийские боевики не прекращают провокации: ранены 4 украинских армейца

За прошедшие сутки, 8 мая, пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников. Били из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наши воины дали достойный отпор врагу и прекратили провокации, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Свою активность враг проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", горячее всего было:

Неподалеку от Широкина противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17. Окрестности Каменки российские оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

российские оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки привлекал крупнокалиберные пулеметы.

противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки привлекал крупнокалиберные пулеметы. С наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку от населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг бил:

Возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили российского оккупанта и еще двоих ранили.

Ситуация по состоянию на утро 9 мая

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов 120-го калибра наши позиции возле Крымского. Неподалеку от Хутора Свободного оккупанты применяли минометы, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Важно! Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Война на Донбассе: оккупированные территории / Инфографика 24 канала