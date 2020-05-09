Проросійські бойовики не припиняють провокації: поранені 4 українських бійців

За минулу добу, 8 травня, проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських захисників. Гатили з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Наші воїни дали гідну відсіч ворогу та припинила провокації, повідомляє пресслужба штабу ООС.

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Свою активність ворог проявляв переважно у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", найгарячіше було:

Неподалік Широкиного противник вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

противник вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17. Околиці Кам'янки російські окупанти обстріляли з мінометів 82-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

російські окупанти обстріляли з мінометів 82-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Мар'їнка противник використовував для обстрілів ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Авдіївки залучав великокаліберні кулемети.

противник використовував для обстрілів ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля залучав великокаліберні кулемети. З настанням темряви збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів здійснили обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог гатив:

Біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили російського окупанта та ще двох поранили.

Ситуація станом на ранок 9 травня

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з мінометів 120-го калібру наші позиції біля Кримського. Неподалік Хутора Вільного окупанти застосовували міномети, а також станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Важливо! Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.



Війна на Донбасі: окуповані території / Інфографіка 24 каналу