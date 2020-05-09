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Заспокоюватися рано: чи чекати виборів у ОРДЛО та закінчення війни

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Вибори на Донбасі 2020 – як вибори в ОРДЛО вплинуть на завершення війни
У Президента Зеленського назвали умови проведення виборів в ОРДЛО / gettyimages.com

Вибори в ОРДЛО можна проводити за умови повернення юрисдикції України. Щоб в жовтні 2020 року провести вибори, потрібна велика підготовча робота. Сумнівно, що вдасться забезпечити всі необхідні умови.

Про це 24 каналу розповів представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Для проведення виборів в ОРДЛО повинні запрацювати українські правоохоронні органи: поліція, прокуратура, суди. Та інститути реалізації демократичних засад. Тоді ЦВК зможе сформувати своє представництво. Прийдуть міжнародні організації, що контролюють процес виборів. Також не можна проводити вибори без участі українських партій,
– наголошує Тарас Семенюк.

Водночас, на думку міжнародника, відбудуться чи ні восени вибори в ОРДЛО, збройний конфлікт на Донбасі уже заморожений. Немає масштабної війни, активної бойової фази із великими жертвами. Але, підкреслює Семенюк, це не означає, що треба заспокоюватися. Зеленський став президентом із месиджем завершити війну. Важливі умови завершення війни. Зараз цей механізм шукає команда Зеленського. Процес дуже складний.

Що відомо проведення виборів в ОРДЛО

  • Президент Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.
  • 6 травня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня. Він висловив сподівання, що вибори пройдуть і на території окупованого Донбасу. Відповідний проєкт рішення винесуть на розгляд парламенту до кінця червня.
  • Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада до кінця 2020 року робитиме все можливе для того, щоб вдалося досягти миру на Донбасі та повернути окуповані території.
  • Керівник ОПУ додав, що влада хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні і на території ОРДЛО. Але за певних умов: відновлення контролю над кордоном, що можливо спільно з міжнародними інституціями. І безпека.
  • У Держдепі США заявили, що вибори в ОРДЛО провести неможливо, поки там лунають постріли. За словами заступника помічника Держсекретаря США Джорджа Кента, провести чесне голосування на Донбасі можливо лише за умов повного припинення вогню, виведення Росією військ та отримання Україною контролю над її кордоном.

війна на донбасі
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Інна Жолобович
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Андрій Єрмак Володимир Зеленський Україна – Росія
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