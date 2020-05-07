Україна виступила з ініціативою перезавантаження роботи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Що пропонує Київ і як це вплине на переговорний процес, пояснює експерт.

Переговорам потрібен імпульс

Як розказав 24 каналу представник Kyivstratpro Тарас Семенюк, Україна повинна відігравати ключову роль у формуванні стратегії з повернення ОРДЛО до нормального життя і завершення війни. Інакше це зроблять за нас і не на умовах України. Тому пропозиція глави Офісу Президента України Єрмака – спроба перехопити ініціативу, задати певний тон динаміці мінського процесу.

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Переговорний процес по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі починає знову гальмувати. Причина – Росія не хоче виконувати і не виконуватиме те, що пропонує Україна. Це відома позиція Росії, яка небезпечна для нас. Тому, якщо хочеш завершити конфлікт, треба щось робити, бо буде постійна війна,

– зазначає Тарас Семенюк.



Андрій Єрмак виступив з новими ініціативами по Донбасу / Фото Офісу Президента

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, імпульс переговорам у Мінську потрібен, але краще не забігати вперед.

Щодо підвищення статусу нашої делегації в Тристоронньої контактній групі в Мінську, спочатку все-таки треба було провести переговори з партнерами по нормандського формату і консультації з Росією, а вже потім підписувати указ Президента,

– вважає Володимир Фесенко.

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Які зміни в переговорному форматі пропонує Україна

Для прискорення мінського процесу Президент України Зеленський підписав указ, згідно з яким представництво України в ТКГ посилено. Заступником керівника української делегації призначений віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів.

За словами глави ОПУ Єрмака, українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб представників ОРДЛО і переселенців.

Єрмак підкреслив, що не мовиться про окупантів-бойовиків.

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Які наслідки перезавантаження роботи ТГК

На думку Тараса Семенюка, щодо залучення до переговорів народних депутатів, представників міністерств, а також ОРДЛО і переселенців – не ватажків бойовиків, з одного боку, правильно. Кожен регіон має свої ментальні культурні коди. Але чи погодяться на це росіяни?

Росія далі гальмуватиме переговори по Донбасу. Кремль відкинув можливість розширення переговорного формату за рахунок США. З точки зору Росії, тільки вона може диктувати умови. Тому спроба України запропонувати зміну переговорного формату не призведе до бажаних результатів. Єрмаку буде складно переконати росіян, що розширення і перезавантаження корисні для Донбасу,

– зазначає Семенюк.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

При цьому міжнародник не виключає зрушень у переговорах в умовах постпандемійної ситуації в світі. За словами Семенюка, зараз усі думають про запуск економіки. Для Росії після падіння цін на нафту це особливо важливо. Стабілізаційного фонду РФ у 500 мільярдів доларів вистачить на два роки. Є надія, що вдасться схилити Росію на умови України.

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Які ризики перезавантаження переговорного процесу

Тарас Семенюк підкреслює: росіяни хочуть протоколювати зустрічі в Мінську. Зокрема, щоб Україна і представники ОРДЛО ставили свої підписи. А от Росія цього не робитиме.

Намагання Росії протоколювати зустрічі в Мінську – чергова спроба звести перемовини до прямого діалогу Києва з окупаційними адміністраціями, щоб представити конфлікт як внутрішній. Це пастка. Кремль хоче таким чином відмежуватися від своєї участі у війні,

– наголошує Тарас Семенюк.



У жодному випадку не повинно бути переговорів із бойовиками / Фото соцмереж

Володимир Фесенко зауважує: ключові рішення в переговорному процесі повинні ухвалюватися в нормандському форматі, а не в Мінську. Також, на його думку, залучення до переговорів депутатів може ускладнити і додати конфліктності переговорам.

По-друге, необхідно мінімізувати ризики, пов'язані щодо будь-яких підозр про прямі переговори України з офіційними особами ОРДЛО.