Скільки людей живе на Донбасі та скільки з них отримали паспорт Росії

За 6 років російської агресії з Донбасу виїхали кілька мільйонів жителів і наразі там мешкає близько 1,6 мільйона людей. Майже 200 тисяч з них вже отримали паспорти Росії.

Точних даних про населення окупованого Сходу України немає. Віцепрем'єрміністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю LB.ua зауважив, що більша частина жителів виїхала з Донбасу.

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Точних даних ніхто не знає. Раніше, за старими даними, в Донецькій області мешкало близько 5 мільйонів, у Луганській – близько 2 мільйонів. Разом – 7. 2014-го хтось поїхав до Росії, хтось до Криму, хтось по світу, хтось переїхав на підконтрольну частину України, хтось залишився там. Точних даних ми не знаємо. Але якщо це 10 – 15% від населення, це вже немало,

– наголосив Резніков.

Також міністр розповів, що за його даними зараз приблизно 198 – 200 тисяч населення в ОРДЛО отримали російські паспорти. І на цьому "наші добрі сусіди" не зупиняються – Росія вирішила роздавати свої паспорти жителям окупованих територій безкоштовно.

"Держдума скасувала для українців, які мешкають в ОРДЛО, держмито в 3500 рублів, яке сплачується під час оформлення громадянства РФ. Ось так вони стимулюють отримання паспортів. Водночас через "сарафанне радіо" доходить інформація від таких "новоспечених росіян", що їх за громадян РФ не сприймають. Що було логічним", – додав він.

Також Резніков висловив припущення, що коли Україна звільнить Донбас від окупантів, люди, які оформили російські паспорти, найімовірніше, поїдуть звідти.

"Втечуть – вони для себе розлучилися з Україною. Тих, хто залишився, силами правоохоронних органів нескладно буде визначити. Тут виникає питання перехідного правосуддя, того, як населення буде інтегруватися в правове поле України. І коли ми говоримо про реінтеграцію, важливо, щоб ми почали додавати слово, яке в лексиконі публічно поки не звучить – "безпечна" реінтеграція. Я б хотів, щоб ми говорили саме так", – підсумував міністр.

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