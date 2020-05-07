Россия не хочет: возможна ли перезагрузка переговоров по Донбассу

Украина выступила с инициативой перезагрузки работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Что предлагает Киев и как это повлияет на переговорный процесс, объясняет эксперт.

Переговорам нужен импульс

Как рассказал 24 канала представитель Kyivstratpro Тарас Семенюк, Украина должна играть ключевую роль в формировании стратегии по возвращению ОРДЛО к нормальной жизни и завершении войны. Иначе это сделают за нас и не на условиях Украины. Поэтому предложение главы Офиса Президента Украины Ермака – попытка перехватить инициативу, задать определенный тон динамике минского процесса.

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Переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе начинает снова тормозить. Причина – Россия не хочет выполнять и не будет выполнять то, что предлагает Украина. Это известная позиция России, которая опасна для нас. Поэтому, если хочешь завершить конфликт, надо что-то делать, потому что будет постоянная война,

– отмечает Тарас Семенюк.



Андрей Ермак выступил с новыми инициативами по Донбассу / Фото Офиса Президента

По мнению главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, импульс переговорам в Минске нужен, но лучше не забегать вперед.

Касательно повышения статуса нашей делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, сначала все-таки надо было провести переговоры с партнерами по нормандскому формату и консультации с Россией, а уже потом подписывать указ Президента,

– считает Владимир Фесенко.

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Какие изменения в переговорном формате предлагает Украина

Для ускорения минского процесса Президент Украины Зеленский подписал указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ усиленно. Заместителем руководителя украинской делегации назначен вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украины представляют заместители министров или народные депутаты – председатели профильных комитетов.

По словам главы ОПУ Ермака, украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц представителей ОРДЛО и переселенцев.

Ермак подчеркнул, что речь не идет об оккупантах-боевиках.

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Каковы последствия перезагрузки работы ТГК

По мнению Тараса Семенюка, что привлечение к переговорам народных депутатов, представителей министерств, а также ОРДЛО и переселенцев – не главарей боевиков, с одной стороны, правильно. Каждый регион имеет свои ментальные культурные коды. Но согласятся ли на это россияне?

Россия дальше будет тормозить переговоры по Донбассу. Кремль отверг возможность расширения переговорного формата за счет США. С точки зрения России, только она может диктовать условия. Поэтому попытка Украины предложить поправку переговорного формата не приведет к желаемым результатам. Ермаку будет сложно убедить россиян, что расширение и перезагрузки полезны для Донбасса,

– отмечает Семенюк.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала​

При этом международник не исключает сдвигов в переговорах в условиях пост-пандемической ситуации в мире. По словам Семенюка, сейчас все думают о запуске экономики. Для России после падения цен на нефть это особенно важно. Стабилизационного фонда РФ в 500 миллиардов долларов хватит на два года. Есть надежда, что удастся склонить Россию на условия Украины.

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Риски перезагрузки переговорного процесса

Тарас Семенюк подчеркивает: россияне хотят протоколировать встречи в Минске. В частности, чтобы Украина и представители ОРДЛО ставили свои подписи. А вот Россия этого делать не будет.

Попытки России протоколировать встречи в Минске – очередная попытка свести переговоры к прямому диалогу Киева с оккупационными администрациями, чтобы представить конфликт как внутренний. Это ловушка. Кремль хочет таким образом отмежеваться от своего участия в войне,

– отмечает Тарас Семенюк.



Ни в коем случае должно быть переговоров с боевиками / Фото соцсетей

Владимир Фесенко отмечает: ключевые решения в переговорном процессе должны приниматься в нормандском формате, а не в Минске. Также, по его мнению, привлечение к переговорам депутатов может усложнить и добавить конфликтности переговорам.

Во-вторых, необходимо минимизировать риски, касательно любых подозрений о прямых переговорах Украины с официальными лицами ОРДЛО.