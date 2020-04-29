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      Дело MH-17 и Бурлака: как скандал повлияет на Путина

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      Что грозит Путину из-за причастности к крушению боингу генерала?
      Что грозит Путину из-за причастности к сбиванию боинга генерала Бурлаки? / Сайт президента РФ

      По данным исследователей Bellingcat, ключевым фигурантом по делу о сбитии над Донбассом малазийского боинга рейса MH-17 может быть генерал ФСБ России Андрей Бурлака.

      Последствия для России и Путина

      Директор Института мировой политики Евгений Магда сказал в комментарии для сайта 24 канала, что идентификация генерала ФСБ Андрея Бурлаки как возможного организатора сбития малайзийского боинга – указатель на Кремль и очень показательный факт миру.

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      Для справедливости должны звучать имена виновников. Когда фамилии Бурлаки и других причастных к сбитию боинга будут звучать в информационном пространстве мировых медиа, о них будут постоянно вспоминать, это непосредственно будет влиять на качество отношений Запада с Россией. Не смогут представители западного истеблишмента игнорировать эти факты,
      – отмечает Евгений Магда.

      путін боїнг
      Связь с Путиным? / Фото bellingcat.com

      В отношении Путина, то, замечает эксперт, президенты и министры иностранных дел не попадают под влияние международных судебных инстанций. Причастность Бурлаки к сбитию боинга не означает, что Путину перестанут подавать руку. Но это будет элементом влияния и давления на Россию со стороны Запада.

      Интересно Повлияет ли дело о сбитии MH17 на признание агрессии России: объяснения юристов

      Что выяснили журналисты-расследователи:

      • Боевики оккупационных российских войск называли "Владимира Ивановича" руководителем всей военной операции на Донбассе.
      • Его приказы выполнял даже представитель российских оккупационных войск Игорь Стрелков, который первым и начал военные действия на Востоке Украины.
      • Андрей Бурлака в 2014 году во время активных боевых действий на Донбассе трижды приезжал в Ростов-на-Дону, который в то время был перевалочным пунктом для российских оккупационных войск.
      • Третий его приезд в Ростов-на-Дону состоялся 15 июля 2014 года. Уже 17 июля боевики сбили малазийский Boeing, а 18 июля Бурлака вернулся в Москву.
      • После активных боевых действий на Донбассе Бурлака был повышен в звании до генерал-полковника, а также получил звание Героя России.

      бурлака
      Генерал ФСБ Бурлака – главный фигурант по делу о сбитии боинга / Фото соцсетей

      Кого международная следственная группа подозревает в сбитии MH-17:

      • бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова)
      • генерал-майор Сергея Дубинского (Хмурого). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
      • полковника Олега Пулатова (Гюрза). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;
      • гражданина Украины Леонида Харченко (Крот), боевика "ДНР".

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      Как будет действовать Россия?

      Во-первых, подчеркивает Евгений Магда, Россия не выдает своих граждан. Кроме того, добавляет он, согласно предложенным Путиным изменениям в Конституцию, решение российских судов имеют большую силу, чем международное право.

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      Во-вторых, по мнению политолога, Россия информационно попытается зачистить факт причастности Бурлаки к сбитию MH17. Сомнительно, говорит Магда, что Кремль зачистит генерала ФСБ в прямом смысле. Бурлака – очень высокопоставленный военный. С другой стороны, по его словам, российская политическая практика показывает, что все возможно.

      збиття боїнгу
      Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

      В то же время международное общество обращает внимание на другие факты по расследованию журналистов. В частности, на связь полковника ФСБ России Игоря Егорова с генерал-майором СБУ Валерием Шайтановым, которого недавно разоблачили. Егоров также фигурирует в деле о MH17. По данным расследователей, Егоров скрывается под позывным Эльбрус в перехваченных Общей следственной группой (JIT) телефонных переговорах о боинге. В частности, в 2014 году Эльбрус как представитель российского военного командования приехал на оккупированный Донбасс. Его прибытия совпало с уничтожением рейса MH17 ракетой с российского ЗРК "Бук". Факт вербовки Егоровым Шайтанова, считает Магда, показывает, что российский полковник хотел получить доступ к материалам расследования по боингу.

      Повлияет ли разоблачение Бурлаки на переговоры по Донбассу

      Как отмечает Евгений Магда, Россия с самого начала агрессии против Украины заявляет, что ее там нет. Поэтому сейчас не станет смягчать свою позицию, потому что это будет означать, что Москва признает свое присутствие на Донбассе.

      путіін макрон меркель
      Макрон и Меркель не смогут закрыть глаза на приченисть Путина к трагедии? / Фото Getty

      Скорее, Россия попытается сепаратно один на один подтолкнуть Украину к определенным изменениям нашей позиции по урегулированию конфликта на Донбассе.

      Для того, чтобы западные партнеры начали использовать факт причастности генерала ФСБ Бурлаки к сбитию боинга, должно быть решение Окружного суда Гааги. Но судебный процесс в Нидерландах – сложный и длительный. И фамилия Бурлаки пока фигурирует не в судебных решениях, а расследовании,
      – отмечает Евгений Магда.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Статьи Решение суда Владимир Путин MH17
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