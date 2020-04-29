Дело MH-17 и Бурлака: как скандал повлияет на Путина

По данным исследователей Bellingcat, ключевым фигурантом по делу о сбитии над Донбассом малазийского боинга рейса MH-17 может быть генерал ФСБ России Андрей Бурлака.

Последствия для России и Путина

Директор Института мировой политики Евгений Магда сказал в комментарии для сайта 24 канала, что идентификация генерала ФСБ Андрея Бурлаки как возможного организатора сбития малайзийского боинга – указатель на Кремль и очень показательный факт миру.

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Для справедливости должны звучать имена виновников. Когда фамилии Бурлаки и других причастных к сбитию боинга будут звучать в информационном пространстве мировых медиа, о них будут постоянно вспоминать, это непосредственно будет влиять на качество отношений Запада с Россией. Не смогут представители западного истеблишмента игнорировать эти факты,

– отмечает Евгений Магда.



Связь с Путиным? / Фото bellingcat.com

В отношении Путина, то, замечает эксперт, президенты и министры иностранных дел не попадают под влияние международных судебных инстанций. Причастность Бурлаки к сбитию боинга не означает, что Путину перестанут подавать руку. Но это будет элементом влияния и давления на Россию со стороны Запада.

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Что выяснили журналисты-расследователи:

Боевики оккупационных российских войск называли "Владимира Ивановича" руководителем всей военной операции на Донбассе.

Его приказы выполнял даже представитель российских оккупационных войск Игорь Стрелков, который первым и начал военные действия на Востоке Украины.

Андрей Бурлака в 2014 году во время активных боевых действий на Донбассе трижды приезжал в Ростов-на-Дону, который в то время был перевалочным пунктом для российских оккупационных войск.

Третий его приезд в Ростов-на-Дону состоялся 15 июля 2014 года. Уже 17 июля боевики сбили малазийский Boeing, а 18 июля Бурлака вернулся в Москву.

После активных боевых действий на Донбассе Бурлака был повышен в звании до генерал-полковника, а также получил звание Героя России.



Генерал ФСБ Бурлака – главный фигурант по делу о сбитии боинга / Фото соцсетей

Кого международная следственная группа подозревает в сбитии MH-17:

бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова)

генерал-майор Сергея Дубинского (Хмурого). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

полковника Олега Пулатова (Гюрза). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

гражданина Украины Леонида Харченко (Крот), боевика "ДНР".

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Как будет действовать Россия?

Во-первых, подчеркивает Евгений Магда, Россия не выдает своих граждан. Кроме того, добавляет он, согласно предложенным Путиным изменениям в Конституцию, решение российских судов имеют большую силу, чем международное право.

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Во-вторых, по мнению политолога, Россия информационно попытается зачистить факт причастности Бурлаки к сбитию MH17. Сомнительно, говорит Магда, что Кремль зачистит генерала ФСБ в прямом смысле. Бурлака – очень высокопоставленный военный. С другой стороны, по его словам, российская политическая практика показывает, что все возможно.



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

В то же время международное общество обращает внимание на другие факты по расследованию журналистов. В частности, на связь полковника ФСБ России Игоря Егорова с генерал-майором СБУ Валерием Шайтановым, которого недавно разоблачили. Егоров также фигурирует в деле о MH17. По данным расследователей, Егоров скрывается под позывным Эльбрус в перехваченных Общей следственной группой (JIT) телефонных переговорах о боинге. В частности, в 2014 году Эльбрус как представитель российского военного командования приехал на оккупированный Донбасс. Его прибытия совпало с уничтожением рейса MH17 ракетой с российского ЗРК "Бук". Факт вербовки Егоровым Шайтанова, считает Магда, показывает, что российский полковник хотел получить доступ к материалам расследования по боингу.

Повлияет ли разоблачение Бурлаки на переговоры по Донбассу

Как отмечает Евгений Магда, Россия с самого начала агрессии против Украины заявляет, что ее там нет. Поэтому сейчас не станет смягчать свою позицию, потому что это будет означать, что Москва признает свое присутствие на Донбассе.



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Скорее, Россия попытается сепаратно один на один подтолкнуть Украину к определенным изменениям нашей позиции по урегулированию конфликта на Донбассе.

Для того, чтобы западные партнеры начали использовать факт причастности генерала ФСБ Бурлаки к сбитию боинга, должно быть решение Окружного суда Гааги. Но судебный процесс в Нидерландах – сложный и длительный. И фамилия Бурлаки пока фигурирует не в судебных решениях, а расследовании,

– отмечает Евгений Магда.