Вербовщик Шайтанова аннексировал Крым и координировал начало войны на Донбассе: детали

Западная исследовательская поисковая сеть Bellingcat провела расследование в отношении сотрудника ФСБ Игоря Егоров. О нем начали говорить как о координаторе майора Валерия Шайтанова, которого задержала СБУ. Впрочем как выяснилось, активную деятельность против Украины и западного мира Егоров вел уже давно.

Журналисты-расследователи установили, что Игорь Егоров ранее имел позывной "Эльбрус" и координировал российские войска в начале войны на Донбассе, сообщает Bellingcat. Участие в нем также принимали The Insider и Der Spiegel.

Важно Разоблачение Шайтанова может подорвать большую агентурную сеть России в Европе, – Bild

В российской агрессии против Украины Егоров участвовал с первых дней. Его еще в начале перебросили вместе с другими военными в Крым. За это он получил медаль "за возвращение Крыма".

Далее он был одним из ключевых российских командиров войны на Донбассе. Когда Россия еще надеялась, что захватить украинский Донбасс смогут местные бандиты с помощью российского вооружения, было создано два российских штаба, которые контролировали действия боевиков.

Один штаб возглавляли бойцы "Дельфин" и "Орион" – генерал Николай Ткачев и ГРУшник Владимир Иванников, а другой – ФСБшник с позывным "Эльбрус", он же Игорь Егоров.

К слову, расследователей прежде зацепил причастность Егорова к унчитожению самолета рейса MH17. Он в числе других российских кадровых офицеров прибыл на Донбасс вместе с "Буком", с помощью которого потом и сбили самолет.

Что известно об Игоре Егорове?

Игорь Егоров – российский полковник ФСБ. Он родился на территории Луганской области в Стаханове. Похоже, западные спецслужбы вели его уже давно, но в СМИ его имя громко зазвучало только сейчас.



В деле Валерия Шайтанова именно Егоров является ключевым его вербовщиком и руководителем в России. ФСБшник, в частности, договаривался с СБУшником об организации убийства Адама Осмаева.

Задержание и дело Шайтанова: основное

Служба безопасности Украины задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля. СБУ имеет доказательства государственной измены своего сотрудника. Мол, он был скрытым агентом ФСБ России.

В своей подрывной деятельности против Украины и на ее территории он планировал убийство чеченского добровольца Адама Осмаева. Были заявления и о подготовке покушения на Авакова, но впоследствии их опровергли.

Кроме того, по данным СБУ, Валерий Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины. За это он должен был получить вознаграждение в 200 тысяч долларов и российский паспорт.