Вербувальник Шайтанова анексовував Крим і координував початок війни на Донбасі: деталі

Західна дослідницька пошукова мережа Bellingcat провела розслідування щодо співробітника ФСБ Ігоря Єгоров. Про нього почали говорити через координування майора Валерія Шайтанова, якого затримала СБУ. Втім як з'ясувалося, активну діяльність проти України та західного світу Єгоров вів уже давно.

Журналісти-розслідувачі встановили, що Ігор Єгоров раніше мав позивний "Ельбрус" і координував російські війська на початку війни на Донбасі, повідомляє Bellingcat. Участь у ньому також брали The Insider і Der Spiegel.

Важливо Викриття Шайтанова може підірвати велику агентурну мережу Росії в Європі, – Bild

У російській агресії проти України Єгоров брав участь з перших днів. Його ще на початку перекинули разом з іншими військовими до Криму. За це він має медаль "за повернення Криму".

Далі він був одним з ключових російських командирів війни на Донбасі. Коли Росія ще сподівалася, що захопити український Донбас зможуть місцеві бандити за допомогою російського озброєння, було створено два російські штаби, які контролювали дії бойовиків.

Один штаб очолювали бійці "Дельфін" та "Оріон" – генерал Микола Ткачов і ГРУшник Володимир Іванніков, а інший – ФСБшник з позивним "Ельбрус", він же Ігор Єгоров.

До слова, розслідувачів передовсім зачепила причетність Єгорова до збиття літака рейсу MH17. Він у числі інших російських кадрових офіцерів прибув на Донбас разом з "Буком", з якого потім і збили літак.

Що відомо про Ігоря Єгорова?Ігор Єгоров – російський полковник ФСБ. Він народився на території Луганської області у Стаханові. Схоже, західні спецслужби вели його вже давно, але у ЗМІ його ім'я голосно зазвучало лише зараз.



У справі Валерія Шайтанова саме Єгоров є ключовим його вербувальником і керівником у Росії. ФСБшник, зокрема, домовлявся з СБУшником про організацію вбивства Адама Осмаєва.

Затримання і справа Шайтанова: основне

Служба безпеки України затримала свого генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня. СБУ має докази державної зради свого співробітника. Мовляв, він був прихованим агентом ФСБ Росії.

У своїй підривній діяльності проти України і на її території він планував вбивство чеченського добровольця Адама Осмаєва. Були заяви і про підготовку замаху на Авакова, та згодом їх спростували.

Крім того, за даними СБУ, Валерій Шайтанов планував низку терактів на території України. За це він мав отримати винагороду у 200 тисяч доларів і російський паспорт.