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      Викриття Шайтанова може підірвати велику агентурну мережу Росії в Європі, – Bild

      - Читать новость на русском
      Як затримання Шайтанова вплине на агентурну мережу Росії / actionpress.de

      Контррозвідка СБУ 14 квітня викрила свого генерал-майора Валерія Шайтанова на роботі на користь ФСБ Росії. Нині ж на Заході вважають, що він міг бути пов'язаний з великою шпигунською мережею Росії, що діяла на території Європи.

      Затримання Шайтанова може нанести відчутний удар по російській агентурній мережі в Європі, пише німецьке видання Bild.

      До слова У справі Шайтанова СБУ затримала ексбійця Альфи: деталі

      Журналісти передовсім посилаються на викриті Службою безпеки України дані про те, що генерал, якого підозрюють у держзраді, зустрічався з кураторами у Європейських країнах. Зокрема, і в самій Німеччині.

      Крім Німеччини, такими країнами були Франція і Хорватія. На думку видання, цей самий відділ розвідки Росії також може діяти й в інших європейських країнах, де живуть багато російських мігрантів.

      Ще одним встановленим фактом, на який посилається Bild, є те, що зі справою Шайтанова пов'язують росіянина Ігоря Єгорова. Саме полковник ФСБ є одним з імовірних організаторів вбивства грузина Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

      За даними видання, західні спецслужби допомагали СБУ стежити за Валерієм Шайтановим, коли він їздив на зустрічі з кураторами. Його могли затримати як СБУ в Україні, так і спецслужби Німеччини, куди він також часто навідувався.

      Затримання і справа Шайтанова: основне

      Служба безпеки України затримала свого генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня. СБУ має докази державної зради свого співробітника. Мовляв, він був прихованим агентом ФСБ Росії.

      У своїй підривній діяльності проти України і на її території він планував вбивство чеченського добровольця Адама Осмаєва. Були заяви і про підготовку замаху на Авакова, та згодом їх спростували.

      Крім того, за даними СБУ, Валерій Шайтанов планував низку терактів на території України. За це він мав отримати винагороду у 200 тисяч доларів і російський паспорт.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України СБУ Новини Росії ФСБ Служба безпеки України Затримання Шайтанова
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