Викриття Шайтанова може підірвати велику агентурну мережу Росії в Європі, – Bild

Контррозвідка СБУ 14 квітня викрила свого генерал-майора Валерія Шайтанова на роботі на користь ФСБ Росії. Нині ж на Заході вважають, що він міг бути пов'язаний з великою шпигунською мережею Росії, що діяла на території Європи.

Затримання Шайтанова може нанести відчутний удар по російській агентурній мережі в Європі, пише німецьке видання Bild.

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Журналісти передовсім посилаються на викриті Службою безпеки України дані про те, що генерал, якого підозрюють у держзраді, зустрічався з кураторами у Європейських країнах. Зокрема, і в самій Німеччині.

Крім Німеччини, такими країнами були Франція і Хорватія. На думку видання, цей самий відділ розвідки Росії також може діяти й в інших європейських країнах, де живуть багато російських мігрантів.

Ще одним встановленим фактом, на який посилається Bild, є те, що зі справою Шайтанова пов'язують росіянина Ігоря Єгорова. Саме полковник ФСБ є одним з імовірних організаторів вбивства грузина Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

За даними видання, західні спецслужби допомагали СБУ стежити за Валерієм Шайтановим, коли він їздив на зустрічі з кураторами. Його могли затримати як СБУ в Україні, так і спецслужби Німеччини, куди він також часто навідувався.

Затримання і справа Шайтанова: основне

Служба безпеки України затримала свого генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня. СБУ має докази державної зради свого співробітника. Мовляв, він був прихованим агентом ФСБ Росії.

У своїй підривній діяльності проти України і на її території він планував вбивство чеченського добровольця Адама Осмаєва. Були заяви і про підготовку замаху на Авакова, та згодом їх спростували.

Крім того, за даними СБУ, Валерій Шайтанов планував низку терактів на території України. За це він мав отримати винагороду у 200 тисяч доларів і російський паспорт.