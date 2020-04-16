У справі Шайтанова СБУ затримала ексбійця Альфи: деталі
Генерала СБУ Валерія Шайтанова затримали 14 квітня за розвідувальну й терористичної діяльності в інтересах ФСБ Росії. Через два дні у цій справі затримали ще одного фігуранта.
Затриманим виявився колишній співробітник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Він також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим, повідомляють у пресслужбі СБУ.
Раніше Генерала-майора Шайтанова відправили під варту
Під час обшуків у фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів.
Правоохоронці вилучили:
- ручний протитанковий гранатомет РПГ-26,
- підствольний гранатомет та 2 гранати до нього,
- пістолет STEYR 1914 з глушником,
- гвинтівку типу карабін,
- рушницю Mauser-Werks,
- саморобну гвинтівку з глушником,
- 3 гранати РГД-5 та запали до них,
- схожий на пластид матеріал,
- 12 капсулів-детонаторів
- понад 9 тисяч набоїв різного калібру
Арсенал зброї у фігуранта справи Шайтанова – дивіться фото
Наразі ексбійцю "Альфи" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)
Справа Шайтанова: коротко
- Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ.
- За завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував терористичні акти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ.
- В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.
Матеріали СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео
Читайте також
-
Польща поступово почне виходити з карантину 19 квітня: які обмеження знімутьсьогодні , 12:42
-
Як освятити пасхальні кошики вдома: інфографікасьогодні , 14:28
-
Коронавірус в Україні: у Києві дезінфікують будинки хворих на коронавіруссьогодні , 12:37
-
Поради психологів родинам бійців, які пережили полонсьогодні , 11:01
-
Великодній обмін полоненими завершився: в Україну повернулися 20 бранцівсьогодні , 14:13
-
Новини про коронавірус 16 квітня: новий симптом COVID-19, штурм магазину в Маріуполісьогодні , 16:50