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      У справі Шайтанова СБУ затримала ексбійця Альфи: деталі

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      У справі Шайтанова СБУ затримала ексбійця Альфи: деталі / фото пресслужби СБУ

      Генерала СБУ Валерія Шайтанова затримали 14 квітня за розвідувальну й терористичної діяльності в інтересах ФСБ Росії. Через два дні у цій справі затримали ще одного фігуранта.

      Затриманим виявився колишній співробітник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Він також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим, повідомляють у пресслужбі СБУ.

      Раніше Генерала-майора Шайтанова відправили під варту

      Під час обшуків у фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів. 

      Правоохоронці вилучили:

      • ручний протитанковий гранатомет РПГ-26,
      • підствольний гранатомет та 2 гранати до нього,
      • пістолет STEYR 1914 з глушником,
      • гвинтівку типу карабін,
      • рушницю Mauser-Werks,
      • саморобну гвинтівку з глушником,
      • 3 гранати РГД-5 та запали до них,
      • схожий на пластид матеріал,
      • 12 капсулів-детонаторів
      • понад 9 тисяч набоїв різного калібру 

      Арсенал зброї у фігуранта справи Шайтанова – дивіться фото 

      Наразі ексбійцю "Альфи" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) 

      Справа Шайтанова: коротко

      • Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ.
      • За завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував терористичні акти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ. 
      • В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.

      Матеріали СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Арешт Кримінал ФСБ Зброя СБУ Затримання Шайтанова
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