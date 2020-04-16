У справі Шайтанова СБУ затримала ексбійця Альфи: деталі

Генерала СБУ Валерія Шайтанова затримали 14 квітня за розвідувальну й терористичної діяльності в інтересах ФСБ Росії. Через два дні у цій справі затримали ще одного фігуранта.

Затриманим виявився колишній співробітник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Він також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим, повідомляють у пресслужбі СБУ. Раніше Генерала-майора Шайтанова відправили під варту Під час обшуків у фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів. Правоохоронці вилучили: ручний протитанковий гранатомет РПГ-26,

підствольний гранатомет та 2 гранати до нього,

пістолет STEYR 1914 з глушником,

гвинтівку типу карабін,

рушницю Mauser-Werks,

саморобну гвинтівку з глушником,

3 гранати РГД-5 та запали до них,

схожий на пластид матеріал,

12 капсулів-детонаторів

понад 9 тисяч набоїв різного калібру Арсенал зброї у фігуранта справи Шайтанова – дивіться фото Наразі ексбійцю "Альфи" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Справа Шайтанова: коротко Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова . Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ.

під псевдонім "Бобиль" . Він За завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував терористичні акти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ.

на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ. В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ. Матеріали СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео