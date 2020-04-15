Генерала-майора Шайтанова можуть арештувати: суд обирає запобіжний захід
Шевченківський районний суд міста Києва обирає запобіжний захід генералу-майору Валерію Шайтанову. Напередодні його затримала СБУ, Шайтанов працював на ФСБ та планував теракти.
СБУ просить про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба суду у фейсбуці.
Дізнайтеся більше Валерій Шайтанов: біографія та факти про затриманого генерал-майора
Однак засідання ще триває. Валерія Шайтанова підозрюють у державній зраді та готуванні терористичного акту.
Як затримували Валерія Шайтанова – читайте тут.
Шайтанова також підозрюють у:
- плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва.
- плануванні проведення терористичних актів на території України.
- отримуванні розвідувальної інформації від старших та вищих офіцерів СБУ.
- доповіданні про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС.
- підборі, вивченні та вербуванні старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.
Аудіозаписи СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео
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