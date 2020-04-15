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      Генерала-майора Шайтанова можуть арештувати: суд обирає запобіжний захід

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      Шайтанова затримали 14 квітня / Пресслужба СБУ

      Шевченківський районний суд міста Києва обирає запобіжний захід генералу-майору Валерію Шайтанову. Напередодні його затримала СБУ, Шайтанов працював на ФСБ та планував теракти.

      СБУ просить про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба суду у фейсбуці.

      Дізнайтеся більше Валерій Шайтанов: біографія та факти про затриманого генерал-майора

      Однак засідання ще триває. Валерія Шайтанова підозрюють у державній зраді та готуванні терористичного акту.

      Як затримували Валерія Шайтанова – читайте тут.

      Шайтанова також підозрюють у:

      • плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва.
      • плануванні проведення терористичних актів на території України.
      • отримуванні розвідувальної інформації від старших та вищих офіцерів СБУ.
      • доповіданні про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС.
      • підборі, вивченні та вербуванні старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.
      Аудіозаписи СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики ФСБ Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини СБУ Затримання Шайтанова
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