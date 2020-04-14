Валерій Шайтанов: біографія та факти про затриманого генерал-майора

Контррозвідка СБУ 14 квітня затримала генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Хоча питання до особи Шайтанова виникали ще з 2014 року.

За даними правоохоронців, зараз СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

Важливо СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ: у чому його підозрюють

Все, що відомо про особу затриманого генерал-майора, читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про самого Шайтанова?

На диво небагато. Народився 21 жовтня 1963 року. Закінчив Рязанське вище повітряно-десантне училище.

Генерал-майор Валерій Шайтанов / Фото: пресцентр СБУ

Перше генеральське звання отримав 23 серпня 2015 року як перший заступник начальника 8-го управління Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", "Альфа").

Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (20 березня 2008), орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (13 серпня 2015 року).

Що відомо про куратора Шайтанова?

Це – полковник ФСБ Ігор Єгоров. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

Слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

Як пояснив 24 каналу один з колишніх бійців "Альфи", у 2013 році Єгорова запросили командувати спільними навчаннями бійців ФСБ та СБУ. Навчання, за його словами, були ініційовані президентом асоціації ветеранів "Альфи" Сергієм Скорохватовим та колишнім заступником начальника ЦСО "А" Костянтином Сіриком, та організовані в обхід центрального апарату. Єгорова, за словами ветерана "Альфи", представили як бойового офіцера, який має великий досвід ведення війни на Кавказі. Саме під час цих навчань, за припущенням офіцера, Єгоров і завербував Шайтанова.

Чому Шайтанов – скандальний генерал-майор?

Тому що він був пов’язаний із низкою резонансних подій. Зокрема – із боями у центрі Києва 18 лютого 2014 року під час Революції гідності та із саботуваннями наказів командування на початку бойових дій на Донбасі. Також ЗМІ повідомляли, що 31 жовтня 2015 року Шайтанов керував групою з арешту Геннадія Корбана, однак сама СБУ цю інформацію спростувала.

Як Шайтанов пов'язаний із подіями на Майдані?

Він керував штурмовою групою, котра в Києві захопила Будинок профспілок під час Євромайдану.

Ще у червні 2014 року голова парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування подій на Майдані Геннадій Москаль повідомив, що, відповідно до наявних у нього документів у правоохоронних органах, знають імена снайперів, які стріляли у людей 19 - 20 лютого. Ім’я Шайтанова там також фігуровало.

Тоді Москаль опублікував "План проведення спеціальної операції", де у пункті 4 визначено, що до групи прикриття та вогневої підтримки та групи снайперів, серед інших, входила група 2-го управління спецпідрозділу "Альфа", очолювана Шайтановим. До його групи також були прикомандировані ще 10 співробітників підрозділів МВС України.

Один з документів, оприлюднених Москалем у 2014 році

Із якими скандалами був пов'язаний за час війни на Донбасі?

У 2015 році журналіст Юрій Бутсов розповів, що у квітні 2014 року Шайтанов відверто саботував накази командування.

Один з офіцерів "Альфи", зокрема, повідомив, що його командир підрозділу Човганюк та його заступник Шайтанов не дозволяють бійцям відкривати вогонь по терористах, які оточили Краматорський аеродром.

Цей офіцер розповів, що до них на аеродром прибув колишній командир донецької "Альфи" Олександр Ходаковський, який відкрито перейшов на бік ворога і створив батальйон терористів Схід, який воював проти України.

Хто такий Олександр Ходаковський?Колабораціоніст з Росією, колишній командир спецпідрозділу СБУ "Альфа" у Донецькій області.



На початку травня 2014 перейшов на бік ворога. Створив і очолив терористичне збройне формування так званої "ДНР" — батальйон "Восток". Спланував кілька невдалих операцій, в яких брав участь батальйон – штурм Донецького аеропорту 26 травня, штурм КПП "Маринівка" 5 червня.



Займав посаду секретаря так званої "Ради безпеки ДНР", з якої тодішній лідер бойовиків Олександр Захарченко звільнив його 23 липня 2015 року.

Ходаковський добре знав Човганюка і Шайтанова, вів з ними переговори, передавав їм воду і продукти. Пізніше, в одному зі своїх інтерв’ю, сам Ходаковський розповів, що тоді відмовив командирів українських силовиків від штурму позицій бойовиків.

Коли після цих подій Човганюку і Шайтанову передали наказ командування атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська, вони його виконувати відмовилися та до бійців цей наказ не довели.

"Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з Олександром Турчиновим. За підсумками засідання, Човганюк і Шайтанов були зняті з командування спецпідрозділом "Альфа", - розповів Бутусов.

Також зазначимо, що підрозділ, яким командував Шайтанов, бойовики прозвали "Шайтанбатом" та активно використовували його у своїй пропаганді. Зокрема, протягом кількох років вони розповсюджували інформацію про те, що саме на базі "Шайтанбату" кураторами із ЦРУ були створені диверсійні групи, які мали діяти на непідконтрольних Україні територіях.

У чому Шайтанова звинувачують зараз?

Є підозра, що він за завданням російських спецслужб планував низку терактів, у тому числі – вбивство добровольця Адама Осмаєва.

В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.

Вирішується питання щодо оголошення Валерію Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.