Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоре

Контрразведка СБУ 14 апреля задержала генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Хотя вопросы к личности Шайтанова возникали еще с 2014 года.

По данным правоохранителей, сейчас СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио– и видеозаписи.

Важно СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают

Все, что известно о личности задержанного генерал-майора, читайте в материале 24 канала.

Что известно о самом Шайтанове?

На удивление немного. Родился 21 октября 1963 года. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище.



Генерал-майор Валерий Шайтанов / Фото: пресс-центр СБУ

Первое генеральское звание получил 23 августа 2015 года как первый заместитель начальника 8-го управления Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины (ЦСО "А", "Альфа").

Награжден орденом "За мужество" III степени (20 марта 2008 года), орденом Богдана Хмельницкого III степени (13 августа 2015 года).

Что известно о кураторе Шайтанова?

Это – полковник ФСБ Игорь Егоров. Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений.

Как пояснил 24 каналу один из бывших бойцов "Альфы", в 2013 году Егорова пригласили командовать совместными учениями бойцов ФСБ и СБУ. Учения, по его словам, были инициированы президентом ассоциации ветеранов "Альфы" Сергеем Скорохватовым и бывшим заместителем начальника ЦСО "А" Константином Сирыком, и организованы в обход центрального аппарата. Егорова, по словам ветерана "Альфы", представили как боевого офицера, который имеет большой опыт ведения войны на Кавказе. Именно во время этих учений, по предположению офицера, Егоров и завербовал Шайтанова.

Почему Шайтанов – скандальный генерал-майор?

Потому что он был связан с рядом резонансных событий. В частности – с боями в центре Киева 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства и с саботажем приказов командования в начале боевых действий на Донбассе. Также СМИ сообщали, что 31 октября 2015 года Шайтанов руководил группой по аресту Геннадия Корбана, однако сама СБУ эту информацию опровергла.

Как Шайтанов связан с событиями на Майдане?

Он руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время Евромайдана.

Еще в июне 2014 года председатель парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования событий на Майдане Геннадий Москаль сообщил, что, согласно имеющимся у него документам в правоохранительных органах, знают имена снайперов, которые стреляли в людей 19 – 20 февраля. Имя Шайтанова там также фигуровало.

Тогда Москаль опубликовал "План проведения специальной операции", где в пункте 4 определено, что в группу прикрытия и огневой поддержки и группу снайперов, среди прочих, входила группа 2-го управления спецподразделения "Альфа", возглавляемая Шайтановым. В его группу также были прикомандированы еще 10 сотрудников подразделений МВД Украины.



Один из документов, обнародованных Москалем в 2014 году

С какими скандалами был связан во время войны на Донбассе?

В 2015 году журналист Юрий Бутсов рассказал, что в апреле 2014 года Шайтанов откровенно саботировал приказы командования.

Один из офицеров "Альфы", в частности, сообщил, что его командир подразделения Човганюк и его заместитель Шайтанов не позволяют бойцам открывать огонь по террористам, которые окружили Краматорский аэродром.

Этот офицер рассказал, что к ним на аэродром прибыл бывший командир донецкой "Альфы" Александр Ходаковский, который открыто перешел на сторону врага и создал батальон террористов Восток, который воевал против Украины.

Кто такой Александр Ходаковский?

Коллаборационист с Россией, бывший командир спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области.



В начале мая 2014 года перешел на сторону врага. Создал и возглавил террористическое вооруженное формирование так называемой "ДНР" – батальон "Восток". Спланировал несколько неудачных операций, в которых принимал участие батальон – штурм Донецкого аэропорта 26 мая, штурм КПП "Мариновка" 5 июня.



Занимал должность секретаря так называемого "Совета безопасности ДНР", с которой тогдашний лидер боевиков Александр Захарченко уволил его 23 июля 2015 года.

Ходаковский хорошо знал Човганюка и Шайтанова, вел с ними переговоры, передавал им воду и продукты. Позже, в одном из своих интервью, сам Ходаковский рассказал, что тогда отговорил командиров украинских силовиков от штурма позиций боевиков.

Когда после этих событий Човганюку и Шайтанову передали приказ командования атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска, они его выполнять отказались и к бойцам этот приказ не довели.

"Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с Александром Турчиновым. По итогам заседания Човганюк и Шайтанов были сняты с командования спецподразделением "Альфа", – рассказал Бутусов.

Также отметим, что подразделение, которым командовал Шайтанов, боевики прозвали "Шайтанбатом" и активно использовали его в своей пропаганде. В частности, в течение нескольких лет они распространяли информацию о том, что именно на базе "Шайтанбата" кураторами из ЦРУ были созданы диверсионные группы, которые должны были действовать на неподконтрольных Украине территориях.

В чем Шайтанова обвиняют сейчас?

Есть подозрение, что он по заданию российских спецслужб планировал ряд терактов, в том числе – убийство добровольца Адама Осмаева.

В СБУ отмечают, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.