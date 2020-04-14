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      Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоре

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      Генерала СБУ задержали по подозрению в измене / 24 канал

      Контрразведка СБУ 14 апреля задержала генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Хотя вопросы к личности Шайтанова возникали еще с 2014 года.

      По данным правоохранителей, сейчас СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио– и видеозаписи.

      Важно СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают

      Все, что известно о личности задержанного генерал-майора, читайте в материале 24 канала.

      На удивление немного. Родился 21 октября 1963 года. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище.


      Генерал-майор Валерий Шайтанов / Фото: пресс-центр СБУ

      Первое генеральское звание получил 23 августа 2015 года как первый заместитель начальника 8-го управления Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины (ЦСО "А", "Альфа").

      Награжден орденом "За мужество" III степени (20 марта 2008 года), орденом Богдана Хмельницкого III степени (13 августа 2015 года).

      Это – полковник ФСБ Игорь Егоров. Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

      Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений.

      Как пояснил 24 каналу один из бывших бойцов "Альфы", в 2013 году Егорова пригласили командовать совместными учениями бойцов ФСБ и СБУ. Учения, по его словам, были инициированы президентом ассоциации ветеранов "Альфы" Сергеем Скорохватовым и бывшим заместителем начальника ЦСО "А" Константином Сирыком, и организованы в обход центрального аппарата. Егорова, по словам ветерана "Альфы", представили как боевого офицера, который имеет большой опыт ведения войны на Кавказе. Именно во время этих учений, по предположению офицера, Егоров и завербовал Шайтанова.

      Потому что он был связан с рядом резонансных событий. В частности – с боями в центре Киева 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства и с саботажем приказов командования в начале боевых действий на Донбассе. Также СМИ сообщали, что 31 октября 2015 года Шайтанов руководил группой по аресту Геннадия Корбана, однако сама СБУ эту информацию опровергла.

      Он руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время Евромайдана.

      Еще в июне 2014 года председатель парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования событий на Майдане Геннадий Москаль сообщил, что, согласно имеющимся у него документам в правоохранительных органах, знают имена снайперов, которые стреляли в людей 19 – 20 февраля. Имя Шайтанова там также фигуровало.

      Тогда Москаль опубликовал "План проведения специальной операции", где в пункте 4 определено, что в группу прикрытия и огневой поддержки и группу снайперов, среди прочих, входила группа 2-го управления спецподразделения "Альфа", возглавляемая Шайтановым. В его группу также были прикомандированы еще 10 сотрудников подразделений МВД Украины.


      Один из документов, обнародованных Москалем в 2014 году

      В 2015 году журналист Юрий Бутсов рассказал, что в апреле 2014 года Шайтанов откровенно саботировал приказы командования.

      Один из офицеров "Альфы", в частности, сообщил, что его командир подразделения Човганюк и его заместитель Шайтанов не позволяют бойцам открывать огонь по террористам, которые окружили Краматорский аэродром.

      Этот офицер рассказал, что к ним на аэродром прибыл бывший командир донецкой "Альфы" Александр Ходаковский, который открыто перешел на сторону врага и создал батальон террористов Восток, который воевал против Украины.

      Кто такой Александр Ходаковский?
      Коллаборационист с Россией, бывший командир спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области.

      В начале мая 2014 года перешел на сторону врага. Создал и возглавил террористическое вооруженное формирование так называемой "ДНР" – батальон "Восток". Спланировал несколько неудачных операций, в которых принимал участие батальон – штурм Донецкого аэропорта 26 мая, штурм КПП "Мариновка" 5 июня.

      Занимал должность секретаря так называемого "Совета безопасности ДНР", с которой тогдашний лидер боевиков Александр Захарченко уволил его 23 июля 2015 года.

      Ходаковский хорошо знал Човганюка и Шайтанова, вел с ними переговоры, передавал им воду и продукты. Позже, в одном из своих интервью, сам Ходаковский рассказал, что тогда отговорил командиров украинских силовиков от штурма позиций боевиков.

      Когда после этих событий Човганюку и Шайтанову передали приказ командования атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска, они его выполнять отказались и к бойцам этот приказ не довели.

      "Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с Александром Турчиновым. По итогам заседания Човганюк и Шайтанов были сняты с командования спецподразделением "Альфа", – рассказал Бутусов.

      Также отметим, что подразделение, которым командовал Шайтанов, боевики прозвали "Шайтанбатом" и активно использовали его в своей пропаганде. В частности, в течение нескольких лет они распространяли информацию о том, что именно на базе "Шайтанбата" кураторами из ЦРУ были созданы диверсионные группы, которые должны были действовать на неподконтрольных Украине территориях.

      Есть подозрение, что он по заданию российских спецслужб планировал ряд терактов, в том числе – убийство добровольца Адама Осмаева.

      В СБУ отмечают, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

      Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации ФСБ Операция Объединенных сил Украина – Россия Статьи СБУ
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