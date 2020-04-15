Генерала-майора Шайтанова могут арестовать: суд избирает меру пресечения
Шевченковский районный суд города Киева избирает меру пресечения генералу-майору Валерию Шайтанову. Накануне его задержала СБУ, Шайтанов работал на ФСБ и планировал теракты.
СБУ просит о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба суда в фейсбуке.
Узнайте больше Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоре
Однако заседание еще продолжается. Валерия Шайтанова подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта.
Как задерживали Валерия Шайтанова – читайте здесь.
Шайтанова также подозревают в:
- планировании убийства добровольца Адама Осмаева.
- планировании проведения террористических актов на территории Украины.
- получении разведывательной информации от старших и высших офицеров СБУ.
- докладе об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС.
- подборе, изучении и вербовке старших офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.
Аудиозаписи СБУ о подготовке Шайтановым терактов в Украине: смотрите видео
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