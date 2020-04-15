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      Генерала-майора Шайтанова могут арестовать: суд избирает меру пресечения

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      Шайтанова задержали 14 апреля / Пресс-служба СБУ

      Шевченковский районный суд города Киева избирает меру пресечения генералу-майору Валерию Шайтанову. Накануне его задержала СБУ, Шайтанов работал на ФСБ и планировал теракты.

      СБУ просит о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба суда в фейсбуке.

      Узнайте больше Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоре

      Однако заседание еще продолжается. Валерия Шайтанова подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта.

      Как задерживали Валерия Шайтанова – читайте здесь.

      Шайтанова также подозревают в:

      • планировании убийства добровольца Адама Осмаева.
      • планировании проведения террористических актов на территории Украины.
      • получении разведывательной информации от старших и высших офицеров СБУ.
      • докладе об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС.
      • подборе, изучении и вербовке старших офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

      Аудиозаписи СБУ о подготовке Шайтановым терактов в Украине: смотрите видео

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики ФСБ Новости России Украина – Россия Криминальные новости СБУ Задержание Шайтанова
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