По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: детали

Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля за разведывательную и террористическую деятельность в интересах ФСБ России. Через два дня по этому делу задержали еще одного фигуранта.

Задержанным оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Он также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым, сообщают в пресс-службе СБУ. Раньше Генерала-майора Шайтанова отправили под стражу Во время обысков у фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли: ручной противотанковый гранатомет РПГ-26,

подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему,

пистолет STEYR 1914 с глушителем,

винтовку типа карабин,

ружье Mauser-Werks,

самодельную винтовку с глушителем,

3 гранаты РГД-5 и запалы к ним,

похожий на пластид материал,

12 капсюлей-детонаторов,

более 9 тысяч патронов различного калибра. Арсенал оружия у фигуранта дела Шайтанова – смотрите фото Сейчас экс-бойцу "Альфы" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Дело Шайтанова: коротко Правоохранители считают, что он находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ.

под псевдоним "Бобыль" у Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ. По заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал террористические акты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ.

на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В СБУ отмечают, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ. Материалы СБУ о подготовке Шайтановым терактов в Украине: смотрите видео