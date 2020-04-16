По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: детали
Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля за разведывательную и террористическую деятельность в интересах ФСБ России. Через два дня по этому делу задержали еще одного фигуранта.
Задержанным оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Он также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым, сообщают в пресс-службе СБУ.
Раньше Генерала-майора Шайтанова отправили под стражу
Во время обысков у фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.
Правоохранители изъяли:
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-26,
- подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему,
- пистолет STEYR 1914 с глушителем,
- винтовку типа карабин,
- ружье Mauser-Werks,
- самодельную винтовку с глушителем,
- 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним,
- похожий на пластид материал,
- 12 капсюлей-детонаторов,
- более 9 тысяч патронов различного калибра.
Арсенал оружия у фигуранта дела Шайтанова – смотрите фото
Сейчас экс-бойцу "Альфы" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
Дело Шайтанова: коротко
- Правоохранители считают, что он находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ.
- По заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал террористические акты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ.
- В СБУ отмечают, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.
Материалы СБУ о подготовке Шайтановым терактов в Украине: смотрите видео
Читайте также
-
Советы психологов семьям бойцов, переживших пленсегодня , 11:01
-
Как освятить пасхальные корзины дома: инфографикасегодня , 14:28
-
Масштабная реформа СБУ: как Зеленский хочет изменить спецслужбусегодня , 11:06
-
Новое доказательство интервенции России: идентифицировано подразделение танкистов РФ на Донбассесегодня , 10:30
-
Во Львове выпал из окна Анатолий Мельник – преподаватель ЛНУ имени Ивана Франкосегодня , 11:16
-
В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, из-за скидок: фото, видеосегодня , 14:19