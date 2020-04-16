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      По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: детали

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      По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: детали / Фото пресс-службы СБУ

      Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля за разведывательную и террористическую деятельность в интересах ФСБ России. Через два дня по этому делу задержали еще одного фигуранта.

      Задержанным оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Он также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым, сообщают в пресс-службе СБУ.

      Раньше Генерала-майора Шайтанова отправили под стражу

      Во время обысков у фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

      Правоохранители изъяли:

      • ручной противотанковый гранатомет РПГ-26,
      • подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему,
      • пистолет STEYR 1914 с глушителем,
      • винтовку типа карабин,
      • ружье Mauser-Werks,
      • самодельную винтовку с глушителем,
      • 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним,
      • похожий на пластид материал,
      • 12 капсюлей-детонаторов,
      • более 9 тысяч патронов различного калибра.

      Арсенал оружия у фигуранта дела Шайтанова – смотрите фото

      Сейчас экс-бойцу "Альфы" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

      Дело Шайтанова: коротко

      • Правоохранители считают, что он находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Он является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ.
      • По заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал террористические акты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ.
      • В СБУ отмечают, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

      Материалы СБУ о подготовке Шайтановым терактов в Украине: смотрите видео

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Арест Криминал Криминальные новости ФСБ Оружие СБУ Задержание Шайтанова Новости Украины
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