Разоблачение Шайтанова может подорвать большую агентурную сеть России в Европе, – Bild
Контрразведка СБУ 14 апреля уличила своего генерал-майора Валерия Шайтанова в работе в пользу ФСБ России. Сейчас же на Западе считают, что он мог быть связан с большой шпионской сетью России, действующей на территории Европы.
Задержание Шайтанова может нанести ощутимый удар по российской агентурной сети в Европе, пишет немецкое издание Bild.
К слову По делу Шайтанова СБУ задержала экс-бойца Альфы: детали
Журналисты прежде всего ссылаются на разоблаченные Службой безопасности Украины данные о том, что генерал, которого подозревают в госизмене, встречался с кураторами в европейских странах. В частности, и в самой Германии.
Кроме Германии, такими странами были Франция и Хорватия. По мнению издания, этот самый отдел разведки России также может действовать и в других европейских странах, где живет много русских эмигрантов.
Еще одним установленным фактом, на который ссылается Bild, является то, что с делом Шайтанова связывают россиянина Игоря Егорова. Именно полковник ФСБ является одним из вероятных организаторов убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине.
По данным издания, западные спецслужбы помогали СБУ следить за Валерием Шайтановым, когда он ездил на встречи с кураторами. Его могли задержать как СБУ в Украине, так и спецслужбы Германии, куда он часто наведывался.
Задержание и дело Шайтанова: основное
Служба безопасности Украины задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля. СБУ имеет доказательства государственной измены своего сотрудника. Мол, он был скрытым агентом ФСБ России.
В своей подрывной деятельности против Украины и на ее территории он планировал убийство чеченского добровольца Адама Осмаева. Были заявления и о подготовке покушения на Авакова, но впоследствии их опровергли.
Кроме того, по данным СБУ, Валерий Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины. За это он должен был получить вознаграждение в 200 тысяч долларов и российский паспорт.
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