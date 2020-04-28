Повлияет ли дело о сбитии MH17 на признание агрессии России: объяснения юристов

Судебный процесс по делу о сбитии MH17 над Донбассом малазийского Boeing рейса MH-17, который 8 июня должен возобновиться в Гааге, может дополнительно усилить позиции Украины с точки зрения доказательства российской агрессии против нашего государства.

Такое мнение в комментарии сайту 24 канала высказал юрист-международник, глава Комитета по международному праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, управляющий партнер юрфирмы "еПраво" Виталий Власюк.

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При этом, по его словам, этот процесс сделает это не прямо, а косвенно, ведь в рамках именно этого процесса не рассматривается вопрос "Нападала ли Россия на Украину?".

Зато, точно будет не только рассмотрен, но и выяснен вопрос "Поставляла ли Россия оружие на территорию Украины" и даже "Стреляла ли Россия из своего оружия на территории Украины". В свою очередь, положительные на них ответы станут прямым доказательством факта агрессии в тех производствах, где будет рассматриваться этот вопрос прямо,

– подчеркнул юрист.

При этом он напомнил, что пока таких производств нет. Международной суд ООН рассматривает иск Украины относительно финансирования терроризма и дискриминации; и это не арбитраж; и не Морской трибунал.

"Вместе с тем, напомню, что завершается расследование дела Украины Прокурором Международного уголовного суда. Из его отчетов усматривается, что уже в ближайшее время МУС начнет соответствующий судебный процесс и что среди вопросов к выяснению будет фигурировать в том числе факт нападения России на Украину", – добавил Власюк.

Вместе с тем, член Ассоциации юристов Украины, юрист ЮФ Vasil Kisil & Partners Николай Юрлов отметил, что несмотря на то, что этот судебный процесс касается уголовной ответственности лиц, а не государств, он является очень важным в общем контексте юридических дел, которые Украина ведет против РФ, в частности в Международном суде ООН и ЕСПЧ.

Гаагский окружной суд не может оценивать действия государства РФ в контексте международного права, которое запрещает агрессию. В то же время, установление факта сбития самолета российскими военными может существенно помочь в споре о финансировании терроризма, который рассматривается Международный судом ООН. Также это решение будет важным для отстаивания интересов Украины на дипломатической арене,

– сказал он.

Что известно о сбитии МН17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.



Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российская власть традиционно отрицает причастность своих структур к трагедии.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);

генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Кроме того, 28 апреля журналисты-расследователи заявили, что установили личность одного из ключевых фигурантов дела, который фигурировал под именем "Владимира Ивановича". Им является действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

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Боевики оккупационных российских войск называли "Владимира Ивановича" руководителем всей военной операции на Донбассе. В материалах Объединенной следственной группы (JIT) неоднократно упоминается его имя. Есть как записи его телефонных разговоров с оккупантами, так и упоминания о нем высшего руководства оккупационных войск. Его приказы выполнял даже представитель российских оккупационных войск Игорь Стрелков, который первым и начал военные действия на востоке Украины.



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

