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      Чи вплине справа про збиття MH17 на визнання агресії Росії: пояснення юристів

      - Читать новость на русском
      Збитий МН17
      Збитий МН17 / Getty Images

      Судовий процес у справі MH17 про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH-17, який 8 червня має відновитись у Гаазі, може додатково посилити позиції України з точку зору доведення російської агресії проти нашої держави.

      Таку думку у коментарі сайту 24 каналу висловив юрист-міжнародник, голова Комітету з міжнародного права Національної асоціації адвокатів України, керуючий партнер юрфірми "єПраво" Віталій Власюк.

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      При цьому, за його словами, цей процес зробить це не прямо, а опосередковано, адже в рамках саме цього процесу не розглядається питання "Чи нападала Росія на Україну?".

      Натомість, точно буде не тільки розглянуто, але й з’ясовано питання "Чи постачала Росія зброю на територію України" і навіть "Чи стріляла Росія зі своєї зброї на території України". У свою чергу, позитивні на них відповіді стануть прямим доказом факту агресії у тих провадженнях, де це питання прямо розглядатиметься,
      – наголосив юрист.

      При цьому він нагадав, що поки що таких проваджень немає. Міжнародній суд ООН розглядає позов України щодо фінансування тероризму та дискримінації; і це не арбітраж; і не Морський трибунал.

      "Водночас, нагадаю, що завершується розслідування справи України Прокурором Міжнародного кримінального суду. З її звітів вбачається, що уже найближчим часом МКС розпочне відповідний судовий процес і що серед питань до з’ясування фігуруватиме в тому числі факт нападу Росії на Україну", – додав Власюк.

      Разом з тим, член Асоціації правників України, юрист ЮФ Vasil Kisil & Partners Микола Юрлов зазначив, що попри те, що цей судовий процес стосується кримінальної відповідальності осіб, а не держав, він є дуже важливим в загальному контексті юридичних справ, які Україна веде проти РФ, зокрема в Міжнародному суді ООН та ЄСПЛ.

      Гаазький окружний суд не може оцінювати дії держави РФ в контексті міжнародного права, яке забороняє агресію. В той же час, встановлення факту збиття літака російськими військовими може суттєво допомогти в спорі щодо фінансування тероризму, який розглядається Міжнародний судом ООН. Також це рішення буде важливим для відстоювання інтересів України на дипломатичній арені,
      – сказав він.

      Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

      Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.

      Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення:

      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);
      • генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

      Крім того, 28 квітня журналісти-розслідувачі заявили, що встановили особу одного з ключових фігурантів справи, який фігурував під ім’ям "Володимира Івановича". Ним є чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

      Більше про це тут Російський генерал Андрій Бурлака – один з головних фігурантів справи про збиття Boeing MH17

      Бойовики окупаційних російських військ називали "Володимира Івановича" керівником всієї військової операції на Донбасі. В матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT) неодноразово згадується його ім'я. Є як записи його телефонних розмов з окупантами, так і згадки про нього вищого керівництва окупаційних військ. Його накази виконував навіть представник російських окупаційних військ Ігор Стрєлков, який першим і розпочав військові дії на Сході України.

      Збиття малайзійського Боїнга версії
      Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія MH17 Війна на Донбасі Гаазький трибунал
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