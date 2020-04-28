Андрій Бурлака та справа MH17: що відомо про генерала ФСБ

Російський генерал ФСБ Андрій Бурлака може бути одним з ключових фігурантів справи про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH-17. Хто він такий, – у матеріалі 24 каналу.

Хто такий Андрій Бурлака – біографія

Андрій Бурлака народився в 1965 році в далекосхідному місті Радянська Гавань на березі Японського моря. У 1986 році він закінчив Московське вище прикордонне училище КДБ СРСР, служив прикордонником (на кордоні Радянського Союзу з Афганістаном та Іраном).

За даними Bellingcat, після розпаду Радянського Союзу Бурлака закінчив Академію ФСБ в Москві (в 1995 році), а потім його направили у регіональний прикордонний підрозділ – Далекосхідну прикордонну службу ФСБ в Хабаровську. У 2007 році указом президента РФ Володимира Пуніна його було призначено главою берегової прикордонної служби ФСБ в далекосхідному регіоні Сахаліну, на північ від Японії. До 2012 року Андрій Бурлака був директором Далекосхідної прикордонної служби. Він також згадується як одержувач нагороди прикордонної служби Союзу незалежних держав (2019 рік).

Увага Андрій Бурлака – один з головних фігурантів справи про збиття Boeing MH17

Який зв'язок з Путіним? / Фото bellingcat.com

Чому Бурлака може бути організатором збиття MH17

Бурлака в 2014 і 2015 роках постійно літав у Ростов, Крим і Краснодар – три центри управління російською операцією проти України.

У матеріалах об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування падіння літака, один із організаторів – людина під псевдонімом "Володимир Іванович". Люди, особисто спілкувалися з цією людиною, як повідомляє BBC, стверджують, що за цим ім'ям може ховатися діючий перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

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В опублікованих слідчими телефонних переговорах представники "ДНР" між собою називали Володимира Івановича командиром всієї операції, що проводиться на сході України. А колишній так званий міністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков згадував, що підкорявся наказам Володимира Івановича.



Бурлака віддавав накази терористу Гіркіну? / Фото Facebook

Від джерела, що має доступ до персональних баз даних, BBC отримало інформацію про переміщення генерала в 2014 році і з'ясувало, що в день падіння боїнгу Андрій Бурлака знаходився в Ростові-на-Дону. Фоноскопічна експертиза, зроблена за запитом BBC, показала як подібності, так і деякі відмінності в голосі генерала Бурлаки і "Володимира Івановича".

Одне з джерел зазначає, що після завершення активної фази конфлікту на сході України в 2014-2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також вищу держнагороду – героя Росії.

Загадковий "Володимир Іванович"

За даними російської служби BBC, а також дослідників Bellingcat, за ім'ям Володимир Іванович, яке фігурує в перехоплених міжнародною слідчою групою телефонних розмовах, може приховуватися перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака. Він відповідав за переміщення через російсько-український кордон важких озброєнь. Зокрема, і ЗРК "Бук", з якого збили боїнг. Фактично Бурлака був куратором переміщення Бука на українську територію.

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Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про збиття МН17?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Слідча група довела, що MH17 збили російські військові / Фото Getty

У збитті Boeing підозрюють 4 осіб – 3 росіян і 1 громадянина України: