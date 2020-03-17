Суд у справі MH17: які наслідки можливі для Путіна і Росії

Росія максимально затягуватиме міжнародний судовий процес у Гаазі. За різники оцінками, він може тривати від року до трьох. Росія не виконає рішення міжнародного суду. Але це рішення Україна може використати в іншому процесі.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Рішення міжнародного суду в Гаазі відносно збитого Росією Боїнгу MH17 не стане підставою для введення особистих санкцій для вищого керівництва РФ. Підозрювані – фізичні особи, а Росія як держава-відповідач не фігурує,

– наголошує Андрій Вігірінський.

Політолог пояснює: підозрювані у причетності до збиття Боїнгу – кадрові військові російської армії. Без їхніх свідчень, а вони їх не даватимуть, довести причетність вищого керівництва Росії до злочину неможливо. Ніхто з вищого військового керівництва РФ не визнає, що давав наказ про переправлення БУК до України. Спишуть усе на самоуправство підлеглих.

Але слідство триває. Завершена частина лише стосовно чотирьох підозрюваних. Тобто є шанси, що обвинувачення пред’являть іншим причетним і судовий процес продовжиться. Очевидно, що в рішенні буде доведення того факту, що Боїнг збили з російського "Буку". І це Україна може використати як доказ у справі з приводу порушення Росією Конвенції щодо протидії тероризму,

– переконаний Вігірінський.

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Водночас, на його думку, на Путіна особисто рішення Гаазького трибуналу не вплине. Президента РФ давно називають агресором, порушником міжнародних правових норм. Попри це міжнародна спільнота не зробила Путіна і Росію міжнародними ізгоями. Ніхто не припинив масово з ним дружити або потискати руку. І Путін продовжує діяти так, як і раніше.

Що відбувається у судовому процесі у справі збитого MH17

10 березня у Нідерландах пройшло перше засідання суду щодо збиття Boeing MH17 над Донбасом у 2014 році. Офіційно звинувачення висловили трьом росіянам та одному українцеві:

колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

генерал-майора Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"). Він був командиром розвідки "ДНР", є офіцером ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

полковника Олега Пулатова (позивний "Гюрза"). Він – ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

громадянина України Леоніда Харченка (позивний "Кріт"). Він – бойовик "ДНР".

Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно: через скайп і Вконтакте, але безуспішно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

Попереднє рішення щодо підозрюваних з'явиться не раніше, ніж через 14 днів після закінчення слухань.



Трагедія збитого Росією боїнгу в цифрах / Інфографіка 24 каналу