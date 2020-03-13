Розклад слухань по справі МН17 можуть змінити через коронавірус

Через пандемію коронавірусу у світі суд вирішив змінити розклад засідань у справі про катастрофу літака МН17.

Гаазький суд вирішив перенести засідання у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році, повідомляє УНН.

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З огляду на ситуацію з коронавірусом, до 18 березня буде ухвалено рішення про те, чи буде другий блок слухань. Він мав початись 23 березня.

Що відомо про збиття МН17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777. Він належав авіакомпанії Malaysia Airlines та здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На борту перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу