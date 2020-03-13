Расписание слушаний по делу МН17 могут изменить из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в мире суд решил изменить расписание заседаний по делу о катастрофе самолета МН17.

Гаагский суд решил перенести заседание по делу о катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает УНН.

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Учитывая ситуацию с коронавирусом, до 18 марта будет принято решение о том, будет ли второй блок слушаний. Он должен был начаться 23 марта.

Что известно о сбитии МН17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и совершавший рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.



Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала