15:10
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Расписание слушаний по делу МН17 могут изменить из-за коронавируса

      - Читати новину українською

      Из-за пандемии коронавируса в мире суд решил изменить расписание заседаний по делу о катастрофе самолета МН17.

      Гаагский суд решил перенести заседание по делу о катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщает УНН.

      Читайте также Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

      Учитывая ситуацию с коронавирусом, до 18 марта будет принято решение о том, будет ли второй блок слушаний. Он должен был начаться 23 марта.

      Что известно о сбитии МН17?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и совершавший рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

      Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.

      Збиття МН17 у небі над Донбасом
      Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

      Участники Евровидения-2020: с какими песнями выступят конкурсанты
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус Covid-19 Украина – Россия MH17
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Самолет Милан - Киев: здоровые пассажиры и лживый блогер
      Юрій Бутусов
      сегодня , 14:52 Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны на Донбассе
      Інна Жолобович
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      сегодня , 14:12 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук